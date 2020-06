$!Candidato del PRSC denuncia que el PRM usa nombres de sus colaboradores en campaña

Consideró que la acción crea confusión entre sus seguidores y pidió el cese de la misma. Desmintió el que los dirigentes del PRSC estén respaldando otra candidatura que no sea la nuestra y hacemos un llamado a las autoridades municipales de Los Alcarrizos para que solucionen la situación.

Llamó a los votantes de Los Alcarrizos a no se dejarse confundir y a que rechacen las mismas y aclaró que ya la señora Wilson no tiene en su poder el teléfono, por lo que los mensajes que lleguen desde el mismo, no son enviados por ella.

“Es una campaña mal orientada y no tiene otra explicación que el temor ante el empuje de nuestra candidatura”, apuntó Betancourt Cabral.

Explicó que la confusión es mayor porque mantienen como foto de perfil una imagen de la señora Wilson, quien entregó todas las pertenencias ediles a los nuevos funcionales municipales de Los Alcarrizos.

“Todos saben que nos somos capaces de responder de igual manera a ese tipo de campaña, por lo que la exhortamos a que descontinúen esa práctica y consigan votos logrados con sus propios esfuerzos”.

Sobre la votación el próximo 5 de julio dijo estar confiado en que contará con el apoyo del electorado, por su trayectoria responsable y de trabajo mientras estuvo como regidor en la alcaldía.

“Confiamos en que ganaremos la diputación, hemos sembrados confianza por la responsabilidad con que enfrentamos cada situación cuando fuimos regidor y la historia de trabajo en esta comunidad”.

Consideró que la acción es fruto de la desesperación de quienes se sienten derrotados.