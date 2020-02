$!Caos en los centros de votación de Villa Juana

Las fallas técnicas de los equipos del voto automatizado han generado un caos en dos de los centros ubicados en el sector de Villa Juana, que pasadas las 9:30 de la mañana aún no habían iniciado el proceso.

En el referido centro se informó que el retraso se debe a que el padrón no está enlazando con algunas de las máquinas del voto automatizado.

En tanto, en la Escuela República Dominicana, de 25 colegios solo se estaba votando en seis.

De acuerdo a los funcionarios de mesa, entre los problemas que están registrando están el acceso a internet y que no aparecen en el listado de los regidores . Asimismo, algunos colegios no han podido ingresar al sistema y en otros el equipo de impresión del recibo de votación no está trabajando.

Hasta el momento desconocen el tiempo que tomaría solucionar los problemas.

“Hay una constante: los equipos y el sistema. La Junta deberá posponer para las seis de la tarde (el cierre)”, explicó Cándido Mercedes, miembro de Participación Ciudadana y supervisor del proceso, durante un recorrido por la escuela República Dominicana.

De los tres centros visitados en Villa Juana, solo en la República de Nicaragua se estaba votando con normalidad, aunque se informó que el proceso inició con retrasos producto de algunas fallas técnicas.