Carolina Mejía: “Los candidatos del PRM resultarán ganaradores en el proceso del 5 de julio”

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ha tenido poco tiempo para su familia y la campaña electoral desde que asumió el pasado 24 de abril, pero está segura de que Luis Abinader y los demás candidatos congresuales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganarán los próximos comicios del 5 de julio.

“Independientemente de lo que en un momento dado una encuesta u otra pueda dar, yo estoy totalmente confiada en que nuestros candidatos resultarán vencedores en el proceso del 5 de julio, primera o segunda resultarán vencedores”, enfatizó.

Entrevistada en Diálogo Libre, de Diario Libre, Mejía confiesa que habla con frecuencia con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y que la semana pasada trabajó con el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en asuntos de la campaña electoral.

“Incluso con Luis, que hablo con frecuencia, ahorita cuando salí le dije mira salgo del Diálogo (Libre) y te llamo para conversar una serie de cosas”, enfatizó.

La secretaria general del PRM explica que ha mantenido el trabajo como la realidad le ha permitido. Mejía señala que tanto su familia como sus compañeros de partido han entendido que su responsabilidad primaria es velar por la gente de la ciudad Capital.

“He sido bendecida porque cuento con un equipo de gente en mi entorno con altos niveles de comprensión, lo digo por mi familia que a mí me tocó romper con el periodo de cuarentena, Mi esposo y mis hijos, ellos se sintieron en su momento quizás expuestos porque yo salía de mi casa a trabajar, con cuidado, nunca he dejado de tener cuidado pero lo he hecho”, indicó.

Sobre la situación de la pandemia del COVID-19, consideró importante que todo el liderazgo nacional se mantenga aunando esfuerzos para pensar siempre en lo que más le conviene a todos en medio de pandemia.

“He encontrado en mi familia esa comprensión, pero de igual manera lo he encontrado en mi partido, mis compañeros saben que la ciudad, este proceso nos ha tocado en momento delicadísimo y que no nos lo imaginábamos tampoco”, confesó.

No le preocupa y no cree que afecte la celebración de las elecciones y confía el manejo que se le dé al protocolo para la pandemia en los próximos comicios.