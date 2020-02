$!Castaños Guzmán rechaza renunciar como presidente de la JCE

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, declaró este miércoles durante una audiencia pública convocada de urgencia con todos los partidos que nadie se irá de ese organismo, a pesar de las solicitudes para que “boten gente” y “corten cabezas”.

"He escuchado el consejo de que boten a alguien. Lo más fácil es cortarle la cabeza a alguien", declaró Castaños Guzmán, al tiempo de rechazar la renuncia.

"La única manera de salir de aquí es por el juicio político por faltas graves", sentenció.

Añadió que los miembros del pleno no están allí para "pedir misericordia y perdón”, pues en su conciencia no han “hecho nada incorrecto", aunque asumen la responsabilidad del proceso electoral fallido.

"Presentarse hoy diciendo que nosotros no somos los responsables, eso es otra irresponsabilidad. No sabemos qué lo motivo, fue descuido, o un sabotaje. No sabemos. Cuando aparezca el responsable tiene que pagar las consecuencias, aunque seamos nosotros mismos", dijo.