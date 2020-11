$!Charlie Mariotti dice que Danilo Medina debe ser el presidente del PLD

El exsenador por la provincia Monte Plata, Charlie Mariotti, afirmó este martes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene que “revestirse” y no andar proponiendo candidaturas a cargos dentro de la organización.

Mariotti dijo que los miembros del organismo “deben dejar esa parte libre para que las bases del partido elijan a quienes tendrán los principales puestos”.

Manifestó que el exmandatario Danilo Medina debería ser el presidente del órgano al finalizar la tregua de los 100 días con el nuevo gobierno.

Afirmó que el nuevo titular de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, avaló el transfuguismo en la pasada contienda electoral al presuntamente favorecer al tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, como candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo, pese a que Fernández ya “había agotado la cuota de elegir y ser elegido”.

Sostuvo que el líder de Fuerza del Pueblo no tiene posibilidades de ganar los comicios del 2024, alegando que solo hay dos opciones, que sea reelegido el presidente Luis Abinader o que gane el PLD.

Asimismo, declaró que el excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, fue el “candidato de las circunstancias y coyunturas” y que “le fue mejor” que a Fernández en los comicios del pasado 5 de julio.

Durante una entrevista realizada en el programa Telematutino 11, de la cadena televisiva Telesistema 11, Mariotti se refirió a los miembros del PLD que podrían estar bajo procesos penales asegurando que “quienes deben que paguen”.

No obstante, afirmó que los que incurrieron en actos de corrupción y se fueron a las filas de la Fuerza del Pueblo presuntamente no serán juzgado, s por lo cual aconsejó al Ministerio Público a no desesperarse en las investigaciones sobre exfuncionarios señalados en actos de corrupción.