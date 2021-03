$!Charlie Mariotti manifestó que hay que despojarse de egoísmos para que el PLD sea invencible

Al ser juramentado este domingo como el nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, manifestó que los dirigentes de ese partido se deben despojar de egoísmos e intereses para transformar y reorganizar el partido y hacerlo invencible.

“Me aventuro a creer, que, si nos despojamos de egoísmos e intereses por el tiempo que nos tocará transformar y reorganizar nuestro partido, seremos un todo invencible que será capaz de catapultar al éxito cualquier interés particular y colectivo”, dijo

Asimismo, señaló que se debe aprovechar todo el caudal de talento que existe en el partido morado y que se deben corregir los errores que fueron evidentes en el pasado para volver a ser un partido por y para el pueblo.

“Hace siete días fui elegido como secretario general de PLD, y creo que, salvo ser dominicano, hijo, esposo y padre, no he recibido honor y compromiso más grande. Aquí les digo que no habrá pausa en mi vida hasta cumplir con la causa que juntos abrazamos”, dijo el nuevo secretario general del partido morado.

Al mismo tiempo, Mariotti aseguró que para la contienda electoral del año 2024 las banderas del PLD ondearan victoriosas y se alzarán otra vez con la victoria al frente del mando del país.

Exhortó a los dirigentes del partido a que lleven presente en cada accionar como representación del partido morado, y tener como primer orden las prioridades de esa organización.

“Juro solemnemente, ante Dios y ustedes que seré secretario general 24/7, que llevaré la Casa Nacional a cada lugar de nuestra amada República Dominicana y a cada punto del planeta donde haya un corazón morado y enamorado de la estrella amarilla de cinco puntas que iluminará el camino que nos llevará de nuevo a la conducción del Gobierno para salvar nuestra nación de tantos desatinos”, señaló Mariotti.

Expresó que el camino no será fácil y que tendrán que aportar sangre, sudor y lágrimas para reformar el partido como siempre debió ser.

“En este ánimo, en este espíritu, habrá más partido, habrá presente, habrá futuro, habrá presidente”, sostuvo Mariotti durante su primer discurso como secretario general del PLD.

Mariotti dijo que cada acción que realice durante su gestión en los próximos cuatro años tendrá primero al partido y su dirigencia política de protagonistas, “la que está y nunca se irá, la que se fue y volverá y los miles que vendrán cuando tengan conciencia plena de todo esta ineptitud y engaño”.