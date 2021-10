$!Chu Vásquez atribuye mal manejo de policías a falta de formación

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez atribuyó los malos manejos que han tenido varios policías en hechos recientes, que han llenado de luto a la sociedad, a que esos agentes necesitan de mayor formación académica.

El funcionario habló con los periodistas antes de participar en una reunión con los miembros de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados que le citaron por cuarta vez para abordar el tema del auge de la delincuencia y la criminalidad en el país, con el interés de crear una mesa de trabajo.

La muerte de la arquitecta Leslie Rosario, ocurrida el pasado sábado 2 de octubre, luego de una persecución mientras transportaba a su hija de 15 años, ha consternado a la sociedad.

En el caso están implicados el cabo de la policía Janli Disla Batista y el motorista Rafael Castillo Novas (Argenis), a quienes el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este envió a un año de prisión preventiva a la cárcel de San Pedro de Macorís.

“Es un tema que tenemos que verlo y es lo que tiene que ver con el proceso de formación de la policía. Es un tema para el manejo de crisis, ¿verdad? Tenemos que tener mucho mejor formación para que un policía tenga facilidad para que pueda hacer uso de la fuerza que estén lo mejor preparados para evitar situaciones como las que han acontecido en el país, que nos llena de luto y dolor”, expresó Chú Vásquez.

Ante la propuesta suya de que los agentes no porten armas mientras no se encuentren de servicio, Vásquez afirmó que aún no hay ninguna decisión al respeto, debido a que hay que evaluar esa posibilidad.

Destacó que esa decisión, de que los policías no porten armas mientras trabajan, ha experimentado muy buenos resultados en otros países.

Consideró que el plan de reforma policial que se analiza constituye una salida para reducir los niveles de violencia y de criminalidad existentes.

También, resaltó que existen otros países muchos más violentos que la República Dominicana.

Añadió que “Yo pienso que lo que tenemos es que seguir trabajando fuerte para esta reforma policial. Creo que esta es una propuesta adecuada. Creo que esta reforma policial puede darnos excelentes resultados”.

El ministro de Interior y Policía favoreció que se inicie un proceso de depuración policial y que, además, se instalen tres universidades por regiones para mejorar cada vez más la calidad de los miembros de la Policía Nacional.

La semana pasada el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, el peledeísta Carlos Sánchez Quezada, declaró que Chú Vásquez, citado en tres ocasiones por los comisionados, no había cedido a los llamados por lo que instó al funcionario a acoger el llamado realizado por los representantes del Poder Legislativo.

Sánchez Quezada incluso advirtió que si éste no acudía al Congreso Nacional para reunirse con los legisladores seria pasible de ser interpelado por ese primer poder del Estado.