$!Cinco partidos postularán a Leonel Fernández como candidato presidencial

Ratificaron que, de acuerdo a la redacción de los artículos 49 numeral 4 de la Ley de Partidos, y 134 y 135 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, dado que no consagran impedimentos legales, “Leonel Fernández puede ser y será el candidato presidencial de esas y otras organizaciones políticas”.

De acuerdo a una nota, la Gran Alianza Nacional Renovadora (GANAR), integrada por los partidos Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), de Unidad Nacional (PUN) y de los Trabajadores Dominicanos (PTD/La Fuerza del Pueblo) , realizará sus convenciones para elegir a Fernández candidato presidencial para las elecciones de 2020, aunque no especificaron la fecha.

Afirmaron que el artículo 49 numeral 4 de la Ley de Partidos a quienes prohíbe irse de sus partidos es a quienes fueron seleccionados como candidatos, que incurrirían en transfuguismo si abandonan las organizaciones que los postularon.

“Por el contrario, GANAR sustenta que no hay impedimento legal contra quienes no sustentaron candidaturas, o sea, quienes no fueron electos por sus partidos, porque conservan su derecho fundamental al sufragio pasivo”, dijo la coalición en el documento.

Sin embargo, hay diversas interpretaciones de si está o no habilitado para aspirar. Descifrar esa interrogante es a juicio de juristas, una tarea de la Junta Central y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Electoral y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), también podrían tener parte en el conflicto.