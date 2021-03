$!Clase política no está de acuerdo con el regreso a clases semipresencial

El próximo martes seis de abril es el día señalado por el Ministerio de Educación para iniciar las clases semipresenciales en el país, aunque la información se ha dado con antelación la clase política del país no está muy de acuerdo con que estas inicien y catalogan como “precipitado” el que se quiera volver a las aulas cuando el año escolar está a punto de culminar.

Estas clases serán impartidas a estudiantes de la primera infancia y el nivel inicial y también incluirán el primer ciclo de primaria.

Para diputado del partido Frente Amplio (FA), Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, el Ministerio de Educación se está “desesperando” al asumir el discurso de los que “tienen la educación como un gran negocio”, y más con los bajos niveles de compresión y las responsabilidades de la ciudadanía al desconocer sus deberes.

“No se deberían abrir las escuelas hasta esperar la mayor cantidad posible de vacunación. Abrir las escuelas es un paso en falso, el Ministerio de Educación debería concentrarse en preparar las condiciones para el próximo año, mejorar las plantas físicas, procurar una adecuada línea de distribución de desayuno escolar, higiénica, seguridad y nutrición, mejorar la conectividad y adecuar los textos a la nueva realidad incorporando un modelo de enseñanza que incluya inteligencia artificial, análisis de conducta y responsabilidad ciudadana entre otros”, destacó el diputado.

Dijo que para iniciar las clases se debe realizar un proceso de formación integral, que incluya, categoría de análisis, formación en tiempos de COVID, y otros que permitan a los estudiantes tener una nueva categoría de enseñanza. “Los padres responsables no enviaran sus hijos a escuelas”, manifestó Rodríguez Restituyo.

Los dirigentes políticos coinciden en que realizar el retorno a las aulas, aunque sea solo a una parte de la población estudiantil, pues señalan que es una precipitación dado que el año escolar se encuentra casi en su etapa final.

Mientras que el senador por la provincia Elías Piña, Ari Yvan Lorenzo, destacó que aún no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales, aunque estas solo sean para estudiantes de la primera infancia y el nivel inicial.

“No entiendo porque se quiere festinar este proceso cuando ya estamos prácticamente en la culminación del año escolar. Yo pienso que no se debe poner en riesgo la salud de los niños, ni de los profesores ya que aún no se ha terminado de vacunar toda la parte docente, no hay necesidad de que tengamos que correr ese riesgo con las clases en las aulas”, dijo Lorenzo.

Otro que ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse en desacuerdo es Vinicio Castillo, quien es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, que manifestó que la clase educativa del país aún no posee condiciones para volver a las aulas, aunque estas sean semipresenciales, esto por el gran auge del COVID-19 registrado en el territorio nacional.

“Dios proteja a esta nación. No hay condiciones para volver a clases presenciales por el peligro del rebrote COVID-19. Ojalá y yo esté equivocado”, expresó el dirigente en su red social de Twitter.

A través de su portal web el Ministerio de Educación ha informado que solo 48 municipios cumplen con los entornos sanitarios necesarios para la vuelta a las aulas de manera semipresencial, debido a que en las mimas la tasa de positividad del COVID-19 tiene un porcentaje menor al 5%.