$!¿Coinciden las declaraciones de Reinaldo con el discurso de Danilo cuando rechazó modificar la Constitución?

Pared Pérez sostuvo que los votos para pasar el proyecto de reforma existían en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Explicó que en este tipo de situaciones no solo pesa lo legal y hay que hacerlo acompañar de lo legítimo, para darle sustancia y seriedad a un proyecto de esa naturaleza.

El pasado 22 de julio Danilo Medina se dirigió a la nación para dar a conocer su posición respecto a una eventual reforma constitucional y confesó que “todo esto (las peticiones de diversos sectores para que pondere la reelección) me llevó a evaluar en algunos momentos la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial, siempre dentro del marco del respeto a la ley”.

La llamada de Pompeo, de acuerdo con Reinaldo

“Les voy a revelar a ustedes cosas que nada más él (Danilo Medina) y yo dominábamos. Ese día él me dijo ‘pasa por mi despacho’. En esa misma mañana, él había hablado con la embajadora (de los Estados Unidos) y le había manifestado lo que había y la embajadora le señaló que ellos no tenían ningún tipo de objeción, que nosotros éramos un país soberano; que si todo se hacía conforme a las leyes y a la Constitución no había problemas”, indicó.

“Cuando yo llego a las dos y media de ese día, de acuerdo a la llamada a que hice referencia que el presidente me citó antes de ir al Senado a la sesión, el presidente me dijo ‘yo te llamo, yo voy a recibir una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, solamente lo sabes tú, ni Carlito tu hermano lo sabe, ni los demás. Espera a que yo te llame”, expresó.

“Ya yo estoy en el Senado, se da inicio a la sesión y, de acuerdo con lo que me dijo el presidente, Pompeo le dijo lo mismo (que la embajadora), no obstante me dijo ‘aguanta’ por un asunto de que él (Danilo Medina) le dio mucha importancia al aspecto de la legitimidad de esa reforma y eso pesó mucho en la decisión que él tomó”, insistió.

Se recuerda que en el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo un tono de advertencia. “El secretario de Estado Michael R. Pompeo conversó ayer con el presidente de la República Dominicana Danilo Medina. Ambos conversaron sobre la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el período previo a las elecciones del 2020 en la República Dominicana”, indicó el comunicado.