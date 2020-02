$!Collado califica de inaceptable suspensión de elecciones

El alcalde del Distrito Nacional David Collado calificó hoy de inaceptable y de un retroceso en la democracia del país la suspensión de las elecciones del 16 de febrero pasado e instó a investigar a profundidad lo sucedido y tomar las sanciones que correspondan.

Indicó que lo sucedido significa un quiebre institucional que no debe volver a ocurrir, por lo que hay que indagar qué pasó, por qué y qué se hará para evitar que vuelva a suceder.

“Es inaceptable para mi generación y los que vienen detrás, que esos hechos como este reflejan un quiebre institucional, vuelva suceder en la República Dominicana”, sostuvo.

Collado, al ser entrevistado sobre por qué no asistió a la marcha de este domingo que encabezaron los Partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, La Fuerza del Pueblo y otros, dijo que está dedicado a terminar su gestión.

“Estoy concentrado en concluir mi administración, estoy concentrado como alcalde de la ciudad, de todos los capitaleños, en terminar. He sido muy respetuosos con este cargo que llevo, he sido muy responsable con el tema de ser alcalde de la ciudad y alcalde de todos y por eso seguiré concentrado hasta el 24 de abril en terminar esta gestión”, dijo Collado y no respondió más preguntas.