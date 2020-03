$!Collado revela que el PRM le ofreció la vice y declinó para no ser un ente de división

En el discurso que anunció que no optaría por una candidatura presidencial de cara a las elecciones de mayo próximo, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, reveló que recibió oferta de su partido, el Revolucionario Moderno (PRM), para ser el candidato vicepresidencial, lo que prefirió no aceptar para no convertirse en un ente de división.

Dijo que tan pronto anunció, el 5 de diciembre de 2019, que no buscaría la reelección en la Alcaldía, muchos partidos se acercaron a él para ofrecerle candidaturas, entre ellas la presidencial y vicepresidencial de su propio partido, y que una de esas organizaciones fue la suya.

Señaló que con esas organizaciones “nunca agoté opciones”, pero “en el caso de mi partido, con la convicción inquebrantable de abrirme a las opciones establecí un diálogo, el cual para mi requería interlocutores íntegros, cuya moral y seriedad no sea cuestionable, porque no solicitaba ni pedí nada a cambio para asumir una posición. Es mi pensar en la política y no es negociable”, adujo Collado.