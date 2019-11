$!¿Comenzó el oficialismo a ver un peligro en Luis Abinader?

La advertencia de Franklin

Aparte de la fortaleza que le darían la alianza que el PRM está haciendo con La Fuerza del Pueblo, hace unos días, Franklin Almeyda Rancier, arduo seguidor del Fernández y quien también dejó el partido de gobierno, advirtió que, si no dejaban que el expresidente fuera candidato presidencial, Luis Abinader sería el próximo presidente del país y que no habría segunda vuelta. La declaración podría interpretarse como un apoyo directo a Abinader, si Leonel no pasa.