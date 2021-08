$!Comisión aprueba rendir informe favorable para aprobar el Código Penal

Dejar perimir el proyecto

Debido a que no se pudo revisar por completo, varios senadores tenían la estrategia de dejar perimir el Código Penal el próximo 15 de agosto para que sea reintroducido en la Cámara Baja en la próxima legislatura. De nueve senadores, los que sostenían este punto eran Faride Raful, Antonio Taveras, Yván Lorenzo y Pedro Catrain. No votaron a favor de esa decisión los senadores Zorrilla, Dionis Sánchez y Franklin Romero. La representante de Puerto Plata, Ginnette Altagracia Bournigal, también estaba a favor de dejarlo pemirir, porque a su juicio, hay temas, como el de las tres causales, y otros puntos, que deberían ser aprobados en el nuevo proyecto. Bournigal dijo que no votará para su aprobación.