$!Comisión Especial Senado concluirá la próxima semana lectura del Código Penal

La comisión especial del Senado concluirá la próxima semana la lectura del proyecto de ley del Código Penal e iniciará la evaluación de las observaciones de cada uno de sus miembros sobre su contenido.

La información la ofreció el presidente de la comisión especial y vicepresidente del Senado, Santiago José Zorrilla, quien reveló que hasta el momento han leído 303 artículos de esa pieza legislativa que contiene 422.

Luego de concluido el proceso de lectura de la iniciativa Zorrilla dijo que “el procedimiento que sigue es la revisión de las anotaciones que ha hecho cada senador de lo que cree que debe ser cambiado de cada uno de los artículos”.

Indicó que discutirán esas opiniones a fin de ponerse de acuerdo con miras a rendir un informe favorable al pleno sobre el Código Penal.

Aunque la pieza legislativa aprobada en la Cámara de Diputados ha sido objeto de críticas de diferentes sectores sociales por no incluir la penalización del aborto y por no penalizar la discriminación por orientación sexual o género, el legislador no quiso referirse a esos temas porque no habían sido discutidos en la comisión especial que preside.