$!Cómo el presidente Luis Abinader quiere pasar a la historia

El presidente Luis Abinader cumple sus primeros 100 días de mandato este lunes 23 de septiembre. De acuerdo con el asesor económico del poder ejecutivo, Pedro Silverio, el presidente Abinader quiere pasar a la historia como un presidente reformador.

El economista Silverio, entrevistado en el programa “Verdades al aire”, aseguró que el mandatario es una persona que escucha a sus asesores y a la opinión pública y es capaz de rectificar cuando se equivoca, porque tiene el empeño de hacer un buen gobierno.

“El presidente escucha y ese empeño de hacer un buen gobierno lo lleva a él a escuchar detenidamente las distintas recomendaciones que puedan venir de sus asesores y de la opinión pública. Es un presidente que está empeñado en hacer un buen trabajo y quiere pasar a la historia como un presidente reformador”, aseguró Pedro Silverio en una entrevista transmitida este sábado.

“Un presidente reformador que quiere montar a la economía en unas bases firmes hacia el desarrollo y en ese punto él está haciendo un excelente trabajo porque escucha atiende, y ha demostrado que además es capaz de rectificar”, dijo el economista.

Entre reformas que el presidente Abinader tiene planes de implementar están la del sector eléctrico, la de la seguridad social, y una reforma fiscal. Silverio no se refirió a una reforma laboral.

“Aquí hay una ruta para las reformas que si bien esa ruta se perdió porque la estrategia nacional de desarrollo se descarriló. Y no se hicieron a tiempo y las que se hicieron no fueron las mejores. Para encarrilarla tenemos que retomar esa agenda de reforma del sector eléctrico; de la parte fiscal que está muy conectada con la parte fiscal. Las reformas en la seguridad social. La aplicación de la regla fiscal en la conducta de las finanzas públicas. Todas esas reformas hay que retomarlas y hay que lograr un esquema en esta economía que no sea solamente crecer. Que sea crecer con participación y beneficio de las mayorías, que sea un crecimiento con desarrollo”, concluyó.