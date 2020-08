$!Consultora jurídica y directora administrativa se llevaron discos duros del Plan Social con aprobación de Iris Guaba

La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez, corroboró la declaración del presidente Luis Abinader de que los anteriores incumbentes de la Consultoría Jurídica y del área Administrativa se llevaron discos duros de las computadoras de esa entidad.

Henríquez dijo que de acuerdo a un informe del área de Tecnología de esa institución, las encargadas argumentaron que las computadoras tenían información personal y profesional de esas personas y que contaron con el apoyo de la antigua directora, Iris Guaba.

Henríquez leyó el informe del encargado de tecnología del Plan de Asistencia Social de Presidencia, José Manzanillo, quien declaró que las encargadas del área administrativa y de la consultoría jurídica solicitaron permisos de la exdirectora de la institución, Iris Guaba, quien les aprobó que se llevaran los discos duros.

“Se trata de las computadoras de la encargada jurídica Susana Cuevas, quien solicitó llevarse el disco duro que utilizaba en la computadora de su departamento porque solamente la utilizaba para asuntos personales privados, que no tenían nada que ver con la institución, y que las otras computadoras del departamento, eran las que se usaban en tareas de trabajo. El mismo caso sucedió con la encargada administrativa, Angely Valdez, quien solicitó el disco duro indicando las mismas razones. Le presenté la situación a la directora general de la institución quien me informó que habló con las encargadas mencionadas y luego me autorizó para que les permitiera retirar el disco duro de las computadoras. En ambos casos trajeron discos duros para reponer el disco que contenía la información personal de cada una, no se reestablecieron esas computadoras con los discos duros nuevos en esas oficinas, si no que se les colocaron computadoras nuevas a cada una de ellas en diferentes oficinas, las computadoras que utilizaban y los discos duros nuevos reposan en el área de tecnología”, citó Henríquez sobre el informe.

“Iris Guaba me informó que habló con las encargadas mencionadas y luego me autorizó para que me permitiera realizar el cambio de los discos duros de las computadoras, en ambos casos trajeron los discos duros nuevos”, rinde el informe leído por Hernández.

De acuerdo con Henríquez, se solicitó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que les asistiera con un técnicos para un análisis forense.