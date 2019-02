$!Creen posible que partidos apoyen a Leonel Fernández

Dirigentes peledeístas no descartaron la posibilidad de que un grupo de partidos políticos minoritarios apoyen al expresidente Leonel Fernández en la búsqueda de la candidatura presidencial en los comicios generales de 2020.

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Temístocles Montás consideró que el sector que sigue a Fernández “tiene todo un paquete para irse del PLD si le falla la estrategia que ha desarrollado hasta ahora”.

El aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito consideró indiferente para los fines del PLD el apoyo de partidos minoritarios.

Advirtió que ahora los dirigentes que siempre han sido “invisibles” en el PLD se harán notar y quieren renovación y relanzamiento.

El diputado Hamlet Melo aseguró que no serán ocho sino “casi todos” los partidos minoritarios que respaldarían la candidatura de Fernández en caso de que el PLD lo escoja como candidato a la presidencia para el proceso electoral del 2020.

“Hay una garantía que Leonel Fernández tiene como pasado presidente de la República”, afirmó Melo.

Pero la coalición “Juntos Podemos” que forma parte del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopp- predom), compuesto por 24 partidos políticos, advirtió que en cuanto al nivel presidencial, esas organizaciones “tienen total libertad para decidir a quién apoyar, de manera que ese aspecto no figura, no se discute, no se analiza y no se planea analizar en el corto plazo”.

Hablando a nombre del Comité Gestor, José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), afirmó que la estrategia electoral exige a la organización centrarse sin desvíos en ofertas electorales congresuales y municipales.