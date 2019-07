$!Cruz Jiminián acude sin fe a inscribir precandidatura para defensor del pueblo 2019-2025

Aunque con menos entusiasmo, sin confianza y sin fe en el proceso, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, mejor conocido como Cruz Jiminián, inscribió el pasado viernes su candidatura para competir por la posición de defensor del pueblo, cargo que, de obtenerlo, desempeñaría desde este 2019 hasta el 2025.

“La vez pasada no se respetó la Constitución y las leyes, porque se violaron todas las normas y no se respetaron los procedimientos. Entonces yo pienso que no vale la pena aspirar, porque puede pasar lo mismo que aquella vez”, indicó Cruz Jiminián, al tiempo que aseguró que realizó su inscripción, sin fe en el proceso.

El filántropo expresó que hay más de cuatro mil cartas que han sido firmadas por ciudadanos pidiendo su postulación, así como también diversas instituciones le han propuesto ante la Cámara de Diputados, como es el caso de los Derechos Humanos.

En una misiva dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, y a los demás miembros de la misma, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu) expresa que, en virtud de la publicación en los medios de prensa realizado por esa cámara, tienen a bien manifestarles, solicitarles y proponerles al doctor Cruz Jiminián como defensor del pueblo, en virtud de que las actuales autoridades cesaron en sus funciones.

En su solicitud formal mediante escrito, el director ejecutivo nacional del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Conadehu, Inc., licenciado Nelson Gutiérrez, y los demás miembros directivos, señalan que a sabiendas de que se necesita una persona defensora endógena de los derechos fundamentales de las personas en el territorio dominicano, el cual haya dedicado su vida al servicio de la gente, para hacerlas felices, para contribuir a que vivan con dignidad, con decoro, con principios, proponen al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián a defensor del pueblo para los próximos seis años.

Agregan que Cruz Jiminián por todo su accionar a favor de la colectividad ha sido beneficiario del cariño de la gente, de la aceptación y del respeto, sin necesidad de ejercer ninguna posición o preferencia política. Ha sido el defensor natural de los habitantes en el territorio dominicano, logrando obtener innumerables reconocimientos, dicen.

Señalan que Cruz Jiminián reúne todas las condiciones exigidas por la Ley 19-01 que crea el Órgano Extra-Poder del Defensor del Pueblo, ya que es un hombre sin banderías políticas, y en su accionar siempre ha actuado apegado a la razonabilidad, con sentido neutro, sin mirar color, religión, nacionalidad, inclinación política, etcétera, salvaguardando los derechos y prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, en respeto a lo establecido en nuestra Constitución.