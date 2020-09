$!“Dale pa’lante”, las reacciones al polémico comentario de el Boli

El diputado por Santo Domingo Este, Bolívar Valera (el Boli), encendió las redes sociales por un comentario en el que pide a sus compañeros diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que “lo suelten en banda” y lo “dejen trabajar” al ritmo que está acostumbrado.

La razón es que, aparentemente, varios diputados de su Circunscripción, la número 2, lo han estado cuestionando por seguir con el trabajo acostumbrado que tenía en la campaña electoral.

Esto detonó que el humorista y productor de radio escribiera el siguiente mensaje en Twitter: “Que no le baje al ritmo de trabajo no quiere decir que estoy aspirando a nada, lo que quiere decir es que no le mentí a la gente diciéndole que estaría siempre con ellos, no solo en campaña como algunos han acostumbrado al pueblo”.

Las reacciones no se hicieron esperar y se volvió tendencia en Twitter y otras redes sociales, la mayoría de comentarios a su favor y algunos en contra, en el que le pedían que le “baje al chisme”, porque ya es todo un diputado.

“Boli, concéntrate, trabaja y deja el chisme en Twitter. Eres tú quien tiene que soltar en banda y ejercer tu diputación”, escribió la usuaria @yasminperalta.

Mientras que el seguidor @melvingutierrez comentó: “Dale banda a la gente, la mayoría de los que critican ni siquiera viven en Santo Domingo Este, mucho menos en la circunscripción a la que pertenecen y estos no andan cuestionando a sus propios legisladores”.



El usuario Carlos vidal @vidal_esteva indicó que no ve de forma negativa que trabaje con intensidad. “@bolivarvalera no veo malo que trabajes con intensidad para aspirar a otro cargo. Todo en política se hace con un fin. Dale pa’lante que si tienes buenas propuesta y planes para implementarlas yo te apoyaré”.

A través de sus redes sociales “el Boli” muestra el trabajo comunitario que realiza cada semana en su circunscripción y las ayudas que logra canalizar, como construcción de viviendas, alimentos y otras donaciones.

Dijo que ayudará a gestionar un hospital para el sector Los Tres Brazos.

A continuación otros comentarios: