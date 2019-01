Danilo dice tiene “tantos problemas en la cabeza” que se le olvidan trabajos acordados

El presidente de la República, Danilo Medina, reveló que “tiene tantos problemas en la cabeza” que si no tiene a alguien que le recuerde los asuntos pendientes del Estado éstos se les olvidan y no se realizan.

La revelación del mandatario fue hecha durante un acto de entrega de varias obras a Monción, provincia Santiago Rodríguez, a cuyos comunitarios les prometió que se encargará personalmente de que les construya el acueducto que tienen varios años reclamando.

Dijo que desde el año 2012 se interesó por realizar la obra y que para ello envió a la zona a personal del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) para que hicieran los estudios de lugar.

“Yo prometí que cuando llegara a la Presidencia me iba a interesar por su acueducto y yo mandé a INAPA aquí, yo no sé si lo saben o si lo recuerdan, mandé a INAPA para que viniera a hacer los estudios para el acueducto de Monción y la verdad es que ha pasado el tiempo y cada vez que vengo a la zona, Joselito me habla del acueducto, pero cuando regreso a Santo Domingo, en honor a la verdad, se me olvida, porque yo tengo tantos problemas en la cabeza que si no tengo a alguien que me lo recuerde se me olvida, para reclamarle a INAPA que me informe qué es lo que ha pasado con el acueducto de Monción”, confesó el mandatario, lo que provocó aplausos y sonrisas de los presentes.

El video con estas declaraciones está publicado en la página de la Presidencia con la información de nombre: “Danilo Medina se pone al frente de Acueducto Monción: “Les prometo que vendrán funcionarios del INAPA para que comencemos la construcción”

Medina entregó las obras el martes 22 de este mes en el pueblo cuando entregó las obras: Parque Municipal y las carreterasNavarrete - Esperanza, Monción- El Rubio, en Santiago Rodríguez, Los Quemados - Caciques - Monción, Guayacanes - Cruce de Mao y Mao – Esperanza - Esperanza,Monción- El Rubio, en Santiago Rodríguez, Los Quemados - Caciques - Monción, Guayacanes - Cruce de Mao yMao – Esperanza.