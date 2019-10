$!Danilo Medina advirtió: “no somos tontos, no van a ganar” a los leonelistas que lograron candidaturas en el PLD

Danilo Medina les advirtió que “no van a ganar” aquellos que “pretenden tomarnos el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”.

“Le quiero hacer dos recomendaciones a los compañeros que están decididos a irse del PLD, déjenlo que se vayan. A los que están vacilando y no quieren irse díganle que se queden que esta es su casa, aquí caben todos, pero los que quieran quedarse con sinceridad, no los que han ganado candidatura y le han aconsejado que no renuncien para que primero ganen y luego se vayan y renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de los hombres y mujeres del PLD”, argumentó a Danilo Medina.

El mandatorio continuó: “En el PLD estamos abiertos y generosos pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo, se equivocó. Si nos quieren tomar el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”.

Reconocidos leonelistas que han ganado en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana están Amarilis Santana, senadora de La Romana; Abel Martínez, alcalde de Santiago; Félix Bautista, senador por San Juan; y Dionis Sánchez, senador por Pedernales.