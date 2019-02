$!Danilo Medina con grandes desafíos y la oposición arrecia

El mandatario tiene por delante grandes desafíos políticos, el primero es el de definir el panorama dentro del PLD, que tiene al expresidente Leonel Fernández dispuesto a no dar “marcha atrás” a su proyecto presidencial, y un Comité Político convocado para el próximo lunes 4 de marzo.

Papa caliente del PLD

Una gran presión para el mandatario representa la situación política de su partido, que tiene ocho aspirantes presidenciales a la espera de su posición final sobre la búsqueda o no de una nueva reforma constitucional para posibilitar nuevamente su reelección, que tiene en su contra el impedimiento específico del artículo transitorio vigésimo de la Carta Magna.

La inseguridad

Defensa de sus logros

Durante una visita sorpresa el pasado domingo en Hato Mayor, el presidente Danilo Medina preguntó: “¿Ustedes creen que es casual que me inviten a hablar de innovación en la economía rural en un escenario junto con el Papa en Roma? No es casual. Me están invitando porque la República Dominicana se está convirtiendo en un objeto de admiración” respondió.

“Eso es lo que somos en el día de hoy. Somos un modelo. A mucha gente le duele eso, pero eso no se puede ocultar. Esa es una realidad que está ahí”, enfatizó Danilo Medina.

También expresó: “No somos el paisito que conocimos en el pasado” y que la economía dominicana es la de “más prestigio de América Latina y el Caribe”.

“Estamos hablando de una economía en franco proceso de crecimiento; somos una economía de empuje”, aseveró durante la entrega de una planta procesadora de lácteos.

“Cuando yo llegué a la presidencia del país, la pobreza general era de cerca del 40 % y la pobreza rural cerca del 50 %”, expuso.