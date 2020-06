$!Danilo Medina impulsa la campaña en la recta final

El presidente Danilo Medina ha salido al ruedo político en la última semana de campaña electoral, asumiendo la recta final en una reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizada este jueves 25 en la casa nacional de ese partido.

“No se preocupen por más nada, si el partido le ha asignado ser guardián de una mesa a un intermedio o a un comité de base, gánenle esa mesa al partido, hagan ese esfuerzo, y no se preocupen de lo que está pasando a nivel nacional, que de eso nos encargamos nosotros”, dijo el mandatario en la reunión a puertas cerradas, en un vídeo que circuló.

Además, pidió defender elvoto con coraje. “Después que la gente vote por nosotros, no dejen que le quiten el voto. El voto hay que defenderlo”, manifestó Medina, quien pidió no negociar candidaturas con gente que no sea del partido, porque sin el control del Congreso Nacional se hace muy difícil gobernar. Pidió ganar 21 senadurías.