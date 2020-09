$!Danilo Medina sobre la campaña: “Nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio”

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la pasada campaña “nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio; entonces un partido que cayó en esa condición no merecía estar en el poder”, proclamó el expresidente Danilo Medina, en un encuentro celebrado con diputados de su organización.

Medina criticó que familias completas recibían cheques y sin embargo debían rogarles para que hicieran el trabajo requerido por el partido.

Indicó que los compañeros se acostumbraron a exigir logística, hasta para hablar con un hermano, a quien llevarían a votar.

“Nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que nos observaba de lejos o ustedes creen que cuando hay cinco de una familia trabajando y al vecino del lado no le pueden conseguir un trabajito... lo saben, entonces, eso nos lo han cobrado también”, aseguró.

Sostuvo que los resultados de las elecciones deben sacudir a los miembros del PLD y sacarlos del área de confort. “Todo el mundo estaba acomodado”, puntualizó.

“A mí sinceramente me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero y lo que me pedía era al hijo allí, la mujer allí, al hermano allí, al otro allí, al primo allí. ¿Y el partido por qué no me lo trae? Por qué a tú familia es que solo quieres ayudar y el resto que se lo lleve el diablo si es posible, entonces todo esto lo vivimos todos estos años compañeros”, puntualizó Medina.

Reveló que más de un millón de peledeístas no se levantó a votar, ni por el partido ni por el contrario, por lo que consideró que es hora de enderezar conductas para recuperar la fe de los compañeros.

Dijo que hay mucho oportunismo entre compañeros y eso debe ser superado.

“La gente no quiso ir a votar por nosotros y no le echen la culpa a funcionarios y a miembros del Comité Político. Revisémonos todos, todos que algo hicimos cada uno”, enfatizó.

Medina se preguntó qué fue lo que pasó que la gente prefirió quedarse sentada en su casa que ir a votar, para de inmediato referir: “Esas cosas hay que analizarlas”.