Danilo: “Mi delito es que no fracasé y lo estoy haciendo mejor que él”

El presidente Danilo Medina dijo este lunes que ha hecho un mejor gobierno que el saliente presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

En un extenso discurso de respuesta el emitido anoche por Fernández, hizo un recuento desde el 1996, cuando por primera vez el PLD asumió la presidencia.

“¿Cuál es mi delito, el delito que he cometido es que no fracasé. Y lo voy a decir hoy, lo he hecho mejor que él”, dijo Medina durante la Asamblea Nacional de Dirigentes que celebró el PLD en el Pabellón de Judo.

“Anoche escuché decir, ese grupo, intolerante, que calla voluntades, que no acepta la disidencia, oh, pero por Dios, y entonces por qué es están renunciando en el gobierno”, expresó el mandatario.

Mencionó que 18 embajadores dejaron sus funciones para venir al país a hacer campaña sin permiso y no les dijo nada.