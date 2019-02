$!Danilo: país es objeto de admiración por su crecimiento económico

Responde a crítica sobre crecimiento

“Mucha gente dice, bueno, es verdad que la economía va creciendo, pero no se derrama. ¿¡Qué no se derrama!? ¿¡Y esos 40 mil millones que yo he metido en el campo!?, respondió al mandatario a la crítica de que el crecimiento no se traduce en bienestar para la mayoría.

Expuso, además, que no es “casual” que fuera invitado para participar en el 42° período de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), en Roma.

Dado el crecimiento registrado por la República Dominicana en los últimos seis años, Medina tuvo una participación especial, al igual que el papa Francisco, recuerda una comunicación de prensa de la Presidencia.

Durante el evento realizado en Roma, Italia, bajo el tema “Innovaciones e iniciativas empresariales en el mundo rural”, el jefe de Estado dominicano explicó como la pobreza rural en el país ha pasado del 51% en que se encontraba en 2013, al 25.6% con que cerró 2018.

En el mismo período, la pobreza rural extrema pasó de 14.5% a 4.1%.

“¿Ustedes creen que es casual que me inviten a hablar de innovación en la economía rural en un escenario junto con el papa en Roma? No es casual. Me están invitando porque la República Dominicana se está convirtiendo en un objeto de admiración”, se vanaglorió.

En ese contexto, citó la planta entregada hoy en Hato Mayor, resultado de la Visita Sorpresa 158.

De igual modo, citó los ejemplos de otras grandes plantas de procesamiento de lácteos, resultado de Visitas Sorpresa, en beneficio de los productores agrupados en la Cooperativa de la Federación de Ganaderos de la Región Noroeste (COOPFEDEGANO), en Santiago Rodríguez, con un aporte de 100,589 raciones diarias al desayuno escolar; y la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur (COOPESUR), en Azua, con un aporte de 182,000 raciones diarias, entre otras.