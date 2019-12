$!David Collado anuncia su total apoyo a una “candidata” del PRM a la alcaldía del DN

Razones para no optar por reelección

Collado citó varias razones para no volver a optar por la alcaldía capitalina. Entre ellos, el de darle chance “al relevo” y ser un hombre que nunca se “ha apegado al poder”.

No obstante, dijo que no fue fácil tomar la decisión, debido a que “ama a Santo Domingo”.

“Yo he dado lo mejor de mí, todos y cada uno de los días, a Santo Domingo, mi ciudad favorita, y la ciudad me ha devuelto lo mismo a mí. A Santo Domingo le debo mi mejor versión, y hoy comunico esta decisión con sentimientos encontrados, pero con la seguridad de que el buen trabajo que iniciamos se continuará, me aseguraré de que así sea, porque eso es algo que yo le debo a Santo Domingo, en cambio mi compromiso con mi ciudad será para siempre”.