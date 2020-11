David Collado: “Esta pandemia ha dejado bien claro lo importante que es el turismo para el país”

. “En julio de 2019 a la República Dominicana ingresaron 440,000 turistas y en julio de este año... 50,000. Es una tasa de ocupación de un 5% en términos hoteleros. En agosto sucedió lo mismo, un número muy similar. A nuestro país estaban llegando 111,000 pasajeros semanalmente. En agosto, para hablar de un mes exacto, ingresaron 9,000 pasajeros”.

En cifras, las palabras del ministro de Turismo, David Collado, reflejan de una manera muy clara la crisis por la que atraviesa el sector: “Estamos enfrentando una de las crisis más fuertes en todo el mundo y en República Dominicana, es el sector más golpeado.” Y recuerda que aporta un 15 por ciednto del PIB y que otorga de manera directa 500,000 empleos. El reto, resume, “lo debemos asumir entre todos”.

—Es obligado tocar el tema del logo y de la marca país.

Qué buena la oportunidad de poder hablar acerca de este tema. ¿Qué se hizo? El presidente Luis Abinader quería levantar el orgullo de la marca país. Cuando México anunció su marca país, empezaron a aumentar las exportaciones, las entradas de turistas, el comercio y las inversiones. Nuestro país llevaba 15 años esperando por algo así pero el sector privado y el sector público no llegaban a un entendimiento. Durante estos 15 años hubo proyectos que pagó el Estado dominicano, pero llegaba otra administración y se engavetaba. El último costó casi un millón de dólares. Cuando nosotros llegamos encontramos el proyecto de marca país ya entregado y consultado. Verificamos con todos los gremios y todos certificaban que se hizo bien, con profundidad, tanto Asonahores como la AIRD, y concluimos que si el CEI-RD ya tenía ese trabajo, ¿para qué hacer otro? Decidimos implementarlo, reconociendo que fue un trabajo de la pasada administración.

—Y llegó el lanzamiento

Nosotros entramos en responsabilidad ahí. Lo anterior es un trabajo realizado por el CEI-RD. Ese lanzamiento fue pagado en su totalidad por el sector privado. Al día de hoy el Estado dominicano no ha invertido un centavo en el tema de marca país. Se hace el lanzamiento y apenas 40 minutos después ya hay un video editado, con la similitud de un logo diseñado por un ciudadano que vive en Rusia que solo tiene tres mil seguidores en su cuenta de Instagram. ¿Cómo se consigue eso en 40 minutos? ¿Cómo se consigue una publicación que se hizo en el año 2016? Marca país es un mucho más que un logo y un símbolo. Marca país es la impresión, es la cultura, es la gente.

—El Gobierno actual no ha pagado un centavo, dice. ¿Y los 32 millones que se dice que costó?

Todo lo pagó el anterior gobierno en un contrato de 2019. Nosotros le dimos continuidad a un proyecto. Este país tiene que terminar eso de que cuando cambia un ministro, cambia todo lo que hizo el anterior.

Ya el tema de marca país comenzó sin el logo, porque como dije la marca país no es un logo. Las campañas ya salieron en los diferentes periódicos, pagadas por el sector privado. La comisión sectorial ya se reunió y se creará un fideicomiso de 2 millones de dólares que está poniendo el sector privado. Se contratará una firma norteamericana experta en crisis para que los sucesos que vivió el país en 2019, por ejemplo, tengan una agencia que active el protocolo de manera inmediata. Se necesita defender a nuestro país. Somos la República Dominicana, nadie puede jugar con nuestra imagen, con nuestra marca.

—¿Qué incluye el concepto de Marca País?

Tenemos un seminario de marca país para hacer una campaña de educación ciudadana, porque la gente no entiende completamente y ahora es más fácil explicarlo. Se están haciendo comisiones en la parte de industria, de turismo, exportaciones, zona franca, cultura, ciudadana y otras. De eso se trata, de organizar toda una estrategia detrás de un país en la parte público-privada. Trabajar dejando a un lado los intereses políticos, personales y empresariales.

—El plan estratégico del MITUR estaba formulado para el periodo 2018-2021, ¿están preparando ya el próximo?

Mire, el mundo ha cambiado. Nuestras vidas han cambiado. Nuestros hijos están estudiando de manera virtual en los hogares... Tenemos que adaptar el plan que tiene el ministerio a la realidad del mundo. Esa es la realidad que tiene el mundo hoy en día y eso es lo que hemos hecho. A corto plazo, dar garantía sanitaria, coordinar el gabinete de turismo y coordinar todas las acciones del Gobierno en un mismo lineamiento preciso y claro. Tener acercamiento, tomar en cuenta toda la cadena de valores, los tours operadores locales y las agencias de viajes, que no tenían a nadie que los escuchara. Nosotros, a través del viceministerio técnico, hemos dado participación a todas las cadenas de viajes y todos los turoperadores por lo que están contentos.

—¿Habrá “turismo de torres” en la playa?

Nosotros vamos a asumir con responsabilidad este tema, de la manera más sencilla que se pueda: con reglas claras. Nosotros tenemos un equipo nuevo que fue parte del equipo que trabajó en el Ayuntamiento del Distrito. Tenemos los asesores, como Juan Mubarak, y vamos a preparar un plan de ordenamiento territorial, por zonas. Con el consenso de los empresarios, de la gente, de la comunidad y lo que sí vamos a garantizar es que no va a ser la voluntad del ministro de turno, ni del director de DPP. Reglas claras.

Lo que hicimos en la ciudad: “califica o no califica”. Y con el sector privado vamos a trabajar qué altura es prudente y cuál no. Eso no lo voy a decidir yo.