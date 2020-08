$!Debates por designaciones de familiares de dirigentes del PRM en el Gobierno

A raíz de las criticas realizadas por las designaciones de familiares en puestos del Gobierno, algunos sectores han opinado a favor y otros en contra de estos nombramientos, aunque con ellos no se ha dado nepotismo.

Para el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, las personas que hasta ahora han sido nombradas en cargos de los ministerios y viceministerios son competentes y se han preparado para ocupar esos puestos, por lo que no ve casos de nepotismo.

En el caso de los hermanos De Camps, Castaños afirmó que desde su comportamiento en la sociedad hasta los estudios realizados estos se han preparado para que hoy en día hayan sido posicionados como viceministros en las diferentes dependencias.

Luis Miguel De Camps fue nombrado ministro de Trabajo y su hermana Milagros De Camps Germán, como viceministra de Cooperación Internacional de Medio Ambiente.

“Cuando hablamos de la posición en la que fue designada Dilia Leticia Jorge Mera, hermana de Orlando Jorge (ministro de Medio Ambiente), nos podemos dar cuenta que pocas personas en este país hablan más de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana que ella”, destacó.

Afirmó que hoy en día, personas competentes no se atreven a ocupar ciertas posiciones en la política por las suposiciones que se crean de que quien ocupa una función pública no está a la altura de ciertos cargos.

El comunicador Sergio Carlo, quien es conocido por siempre por opinar sobre política en su red social de Twitter, criticó que se mantenga la práctica de nombrar familiares de dirigentes.

El presentador radicado en Atlanta dijo: “Todo indica que habrá familias sagradas en este nuevo gobierno de @luisabinader”.

Éste afirma que, aunque las nuevas designaciones no caen bajo el nepotismo, y no se hace ninguna violación a la ley, estos nombramientos no los ve bien.

Luis Abinader asumió el mandato del país el pasado domingo 16 de agosto y desde antes de iniciar su cuatrienio realizó una serie de designaciones. Bajo el artículo 128, numeral 1, literal B, de la Constitución de la República dominicana designó a 57 viceministros con el decreto 330-20, los cuales formarán parte de su gestión de Gobierno.

Uno de los nombramientos que más ha causado revuelo es el de Milagros María De Camps Germán, quien fue nombrada como viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es hija de Milagros Germán, quien es también la nueva vocera del Gobierno.

Aunque Milagros María De Camps posee un amplio curriculum profesional, esta primera designación fue la que originó las críticas, ya que otros miembros de su familia estarán en el gobierno.

Asimismo, fue la ratificación de Vilma Arbaje de Contreras, como viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Este nombramiento, al igual que el de la hija de Milagros Germán, fue bastante criticado debido a que Vilma es hermana de la esposa de Abinader, la primera dama del país, Raquel Arbaje Soni.

Otro de los nombramientos cuestionados es la designación como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio de la Presidencia de Dilia Leticia Jorge Mera, quien es hija del fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco, y hermana del actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.

También fue cuestionado el nombramiento de Luis Miguel De Camps, quien es el líder del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) e hijo del fallecido dirigente Hatuey de Camps Jiménez, como el nuevo ministro de Trabajo.

Una de las designaciones más recientes ha sido la del hijo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, Juan Garrigó Mejía, quien fue nombrado como viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia.

Este martes, el último revuelo en las redes sociales, lo ha causado el nombramiento de la señora Luisa Altagracia Jiménez Cabreja (conocida como Luisa de la Mota) como gobernadora de La Vega. La señora, que es una dirigente del PRM de larga data, pues viene desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es además madre del actor Carlos de la Mota, que fue designado viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores.