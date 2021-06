$!Declararían dominio público terrenos para otorgar títulos propiedad viviendas en SDN

El Poder Ejecutivo sometió al Senado un proyecto de ley que busca declarar de dominio público más de 9 mil metros cuadrados de terrenos, donde fue construido el proyecto habitacional Villa Esperanza, en Santo Domingo Norte, a fin de poder entregar los títulos de propiedad a los adquirientes de esas viviendas.

De acuerdo a las explicaciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader, a través de una misiva, remitida, el pasado 2 de junio, al presidente del Senado, Eduardo Estrella, la iniciativa busca desafectar el solar No. 01 de la manzana No. 5453 del Distrito Catastral No. 01, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte.

Dicho solar tiene una extensión superficial de 9,470.77 metros cuadrados.

El jefe del Estado explica que en el 2018 el Concejo de regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte donó al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) dicha porción de terreno, al entender que era propiedad de dicha alcaldía.

No obstante, el mandatario expresa que los ediles desconocían que esos terrenos se encontraban en una reserva de área verde.

Abinader detalla que sometió ese proyecto de ley debido a que el INVI, tras construir dicho proyecto habitacional y percatarse de la situación de los terrenos donde fueron erigidos, requiere de las autoridades competentes su desafectación.

“Con la transformación de este bien de dominio público en un bien patrimonial del Estado, el INVI podrá someter el proyecto habitacional Villa Esperanza Santo Domingo Norte al proceso de división para la constitución de condómino definitivo y así poder otorgar los certificados de títulos de propiedad a cada uno de los adquirientes”, señala el mandatario en la misiva.

El artículo 107 de la No. 108-05 de Registro Inmobiliario establece que la desafectación del dominio público se hace exclusivamente por ley.

Esos terrenos fueron declarados como área verde mediante la resolución emitida por el Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional el 15 de abril de 2005.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte donó esos terrenos al INVI para la construcción del referido proyecto habitacional.

Villa Esperanza

El proyecto habitacional Villa Esperanza, ubicado en Villa Mella, contempla la construcción de 48 unidades habitacionales que serían vendidas a precios asequibles a familias de escasos recursos del municipio Santo Domingo Norte.

El primer palazo para su construcción fue realizado en marzo de 2019 por parte del director del INVI de entonces, Mayobanex Escoto y otras autoridades de la provincia Santo Domingo.

Según el considerando sexto del referido proyecto de ley, el proyecto Villa Esperanza quedó concluido en febrero de 2021 y queda pendiente su formal inauguración y entrega a sus beneficiarios.