$!Diómedes Núñez Polanco analiza razones por las que en el PLD no se producirá una división como sucedió en el 1973 con el PRD

Diómedes Núñez Polanco, historiador y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), descartó que existan condiciones para que esa organización se divida como sucedió con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1973; ambas entidades politicas fundados por el profesor Juan Bosch.

“Para esa época había sectores nacionales y extranjeros que conspiraron contra la unidad del Partido Revolucionario Dominicano que se propusieron atizar las contradicciones entre el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Y esa meta la lograron”, analizó Núñez Polanco durante un acto del Movimiento 30 de Junio para celebrar el 45 aniversario del partido morado, según reseña de su Secretaría de Comunicaciones.

El dirigente político alertó que ahora, como en el año 1973, existen sectores que trabajan en la dirección de provocar una gran división en el Partido de la Liberación Dominicana, pero que desconocen que históricamente no están dadas las condiciones que para ello se produzca.

“Los líderes actuales del PLD tienen plena consciencia que vive la República Dominicana y el mundo”, enfatizó el también Director de la Biblioteca Nacional al acotar que “...curiosamente, 45 años después de esos sucesos de 1973 hay también sectores locales y extranjeros que apuestan a la división del PLD”.

Sin referirse directamente por los nombres sugirió que con diferencia de épocas los sectores que conspiraron contra el malogrado gobierno de Juan Bosch en 1963 y que atizaron las contradicciones entre éste y Peña Gómez son los mismos sectores que hoy apuestan por la división entre el presidente actual del PLD, doctor Leonel Fernández, y el también miembro del Comité Político de ese partido y Presidente de la República, licenciado Danilo Medina.

“Pero no lograrán dividir al PLD porque el país de hoy no es el de 1973, ni en términos económicos ni sociales ni políticos ni culturales. El PLD de hoy no es el PRD de 1973”, manifestó Diómedes Núñez Polanco.

El historiador y dirigente político inició su discurso esbozando el contexto previo del país y del PRD hasta la renuncia de Bosch de la Comisión Permanente, desde la cual, dijo, el hasta ese momento líder perredeista pretendió sin lograrlo modernizar y fortalecer ideológicamente a los militantes de ese partido.

Recordó que desde finales de los años 1960 e inicios de los 1970 Bosch desarrolló una intensa actividad de producción intelectual que sirviera de plataforma al desarrollo político que se proponía lograr en el PRD, fruto de lo cual surgieron los primeros Círculos de Estudios y la Revista Política Teoría y Acción.

Hasta último momento Bosch trató de modernizar al partido que fundara el Cuba en 1939, pero en el contexto de las contradicciones personificadas en José Francisco Peña Gómez, la incursión guerrillera de Francisco Alberto Caamaño y las maniobras de agentes internos y externos le convencieron de tomar la decisión de dejar al PRD y fundar al PLD. “El PRD se había forjado en la lucha contra la tiranía trujillista y búsqueda de las libertades políticas, pero no para las otras funciones de un partido como quedó demostrado en los diferentes procesos vividos tras el descabezamiento de la dictadura”, sostuvo Núñez Polanco.

Dicha actividad se desarrolló este domingo en la Casa Nacional del PLD, en la que previamente hubo una parte cultural con declamaciones, presentación de audiovisuales sobre el PLD y Juan Bosch, así como una parte lírica a cargo de la soprano Paola González.

Luego, el dirigente peledeista y del movimiento M30J, Luís Simó, habló como la misión histórica del PLD; que a su entender es la de celebrar y promover las ideas del profesor Juan Bosch como continuidad del ideario duartiano y restaurador. “El mejor homenaje en estos 45 años del PLD es divulgar las ideas de Juan Bosch, porque las ideas no mueren”.

Sostuvo que parte de los problemas que hoy afectan al Partido de la Liberación Dominicana se debe al alejamiento de los principios legados por Juan Bosch; tras lo cual abogó por el retorno a tales raíces doctrinarias “para seguir transformando a la República Dominicana”