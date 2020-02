Diosdado Cabello acusa al Gobierno dominicano de la suspensión de las elecciones

El actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó que las elecciones municipales de República Dominicana fueron suspendidas por el Gobierno.

“¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo qué? Los gobiernos en este caso”, expresó Cabello ante lo ocurrido el pasado 16 de febrero.

Agregó: “Cuando ellos ven lo que les viene encima no les queda de otra que decir, “no, no estamos en condiciones de hacer una elección”. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder”.

El también expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela denunció en una rueda de prensa que la poca atención al tema por parte de los medios de comunicación internacionales se debe a que en República Dominicana “son aliados de Estados Unidos”.

“Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela (...) ¿Cómo estarían los medios del mundo? Ah no, no dicen nada porque bueno, esos son aliados de Estados Unidos, los lacayos de Estados Unidos”, argumentó.

Cabello basó sus argumentos en un hecho ocurrido en Venezuela en 2005. “Aquí nosotros sabemos de eso, recuerden cuando la derecha dijo en el 2005 “no vamos a participar en las elecciones parlamentarias”. O cuando la derecha no se pone de acuerdo supuestamente para poner a un candidato único para lanzarlo y dicen “no, no vamos a participar porque las condiciones no están dadas”. Ahh, no están dadas para ellos”, explicó.