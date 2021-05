$!Diputada Aida López arremete contra contrato de préstamo con Pfizer

La diputada del Partido Liberal Reformista por provincia La Altagracia, Aida López, pidió a sus pares cumplir con su rol fiscalizador y detenerse a revisar la modificación del contrato con la farmacéutica Pfizer.

La legisladora hizo el llamado al agotar un turno antes de que la Cámara de Diputados procediera a aprobar el contrato de préstamo sometido por el Poder Ejecutivo para comprar 9,999,990 dosis de vacunas para prevenir el Covid-19, por un monto de US$119,999,880.

“Entonces, ¿nosotros somos vacas y vamos para el matadero. No señores, por Cristo!”, expuso.

Agregó lo único que nosotros tenemos que hacer aquí es pararnos un poquito, con el respeto que le tenemos a la vicepresidenta (Raquel Peña),... pero le tenemos que decir: vicepresidenta, ¿cómo es que si Pfizer nos incumple nosotros nos metemos la lengua ustedes saben dónde?”.

Se cuestionó, tomando como referencia la exposición hecha por el diputado de Alpais, José Horario Rodríguez, que si esa empresa incumple con el contrato y envía las vacunas a otro país, “¡otra vez nos metemos la lengua ustedes saben dónde!”.

Durante su turno, entre los debates previos a ser sometida a votación esa iniciativa, López les restregó a sus antecesores “no, tú no estás de acuerdo. Dionisio (Restituyo) no está de acuerdo. Magda (Rodríguez) no está de acuerdo, el PLD no está de acuerdo, el mismo PRM no está de acuerdo. Revisemos el contrato”. Añadió, “revisémoslo porque nosotros somos legisladores”.

Recordó que fueron convocados a una sesión extraordinaria y que pese a que no se iba a sesionar durante esta semana, “por respeto y dignidad ante el país” acataron el llamado.

La legisladora cuestionó que el pleno de la Cámara de Diputados se encaminara a aprobar ese préstamo “aunque todo el mundo (expuso que) está en contra” por considerar que está lleno de inequidad.

Durante su discurso de una duración de poco más de 4 minutos, aclaró a los “confusionistas” y a quiénes todo lo politizan que ella se vacunó, está de acuerdo con las vacunas y que hay que hacerle frente al coronavirus y también, esta consciente de que hay un rebrote de esa enfermedad en el país.

También, destacó que ella reconoce la facultad que tiene el Estado de garantizar la salud.

Advirtió que a los congresistas le podría pasar como sucedió con el contrato suscrito con la empresa minera Barrick Gold y que luego argumenten que no leyeron el contrato de préstamo con la Pfizer.