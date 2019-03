$!Diputada Lucía Medina en el candelero tras filtraciones de audios

El silencio de Medina mantiene en ascuas, no solo a los precandidatos peledeístas sino a los opositores quienes aguardan por la decisión que habrá de tomar.

“Al poner a otro compañero corremos el riesgo de perder las elecciones, porque iríamos a segunda vuelta y en segunda vuelta cada vez que se han hecho las mediciones perdemos las elecciones y yo sé que ustedes no quieren perder”, advirtió.

Los políticos y Lucía

Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), señaló que los peledeístas saben que el cambio lo representa esa organización. “Que se vayan acostumbrando porque de que se van, se van. No más corrupción. Cero impunidad”, refirió a través de su cuenta de Twitter.

Declaraciones de Lucía

La diputada aseveró que “haremos lo posible para que el PLD continúe en el poder con Danilo Medina”.

“Antes de venir a reunirme con ustedes, yo me reuní con cuatro empresarios grandes de este país, que me tienen un chucho de que Danilo tiene que decir que él va; pero ustedes saben por qué ellos quieren que Danilo vaya?, porque sus negocios han crecido económicamente mil por mil. No es porque ellos quieren a Danilo, ni que Danilo sea buenmozo... es porque ellos están viviendo un ambiente económico tranquilo, que sus capitales lo han multiplicado mil veces”, dijo.

También expresó que ha agotado su rol de diputada y que trabaja para ser senadora por San Juan.