$!Diputado aboga por consenso para crear ley de incentivo para frontera sin vigencia determinada

En consecuencia, el presidente Luis Abinader, se refirió al tema y afirmó que se acoge al llamado a conceso realizado por Alfredo Pacheco entre ambas partes para elaborar un proyecto que conserve las gracias planteadas por la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo.

Asimismo, Zapata planteó que en ese consenso, en vez de realizarle una reforma a la Ley 28-01, se realice en una ley de incentivo para la frontera “sin período de vigencia determinado o predeterminado”.

“Mientras esté vigente el artículo 221, de la Constitución de la República esa vigencia es perenne, es permanente y no es por 20 o 30 años. Entendemos que la ley inicial no debió fijársele un período de vigencia, sino, que su permanencia debió estar fundamentada en la Constitución hasta tanto no se modifique el artículo 221, la ley sigue vigente”, explicó Zapata.

El artículo 221 de la Constitución dominicana establece: igualdad de tratamiento. La actividad empresarial, pública o privada, recibe el mismo trato legal. Se garantiza igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y las leyes.

La ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas.

Al igual que Zapata, el senador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, también se mostró a favor de la intervención del presidente, para llegar a un consenso entre todas las partes.

“Felicitamos y agradecemos lo dicho por el presidente en cuanto a consensuar con lo que pasa en las provincia fronterizas y vamos a trabajar para reunirnos y consensuar el proyecto de ley”, dijo Sánchez.

El diputado Zapata dijo que dentro del Congreso Nacional se va a consensuar una nueva Ley 28-01, no una modificación, con todo el liderazgo nacional, el Senado y la Cámara de Diputados y con el presidente de la República.