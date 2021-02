$!Diputado del PLD afirma que los interrogatorios no son motivos de preocupación en ese partido

El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, indicó que los interrogatorios que ha realizado la Procuraduría General de la República (PGR) contra exfuncionarios públicos de su Gobierno no son motivos de preocupación.

Señaló que los últimos exfuncionarios citados ante el Ministerio Público han acudido por sus declaraciones de bienes.

“Nosotros no le tememos a nada y al final si aparece alguien imputado le corresponde a ese imputado responder ante la ley y la justicia su responsabilidad, ya que esta no es colectiva, sino individual”, dijo el legislador.

El diputado expresó que no hay razón para preocuparse por esas indagatorias por parte de la PGR, ya que “interrogar a una persona no quiere decir que sea culpable”, por lo que entiende que cualquier exfuncionario puede ser interrogados y no solamente los del PLD.

Destacó que los interrogatorios son para explicar las informaciones que tiene el Ministerio Público.

Asimismo, Sánchez manifestó que las indagatorias encabezadas por el Ministerio Público no demuestran una posible culpabilidad de los exfuncionarios del Estado