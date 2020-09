$!Diputado Elías Báez: “Ahora si nos jodimos, los políticos no podemos actuar independiente”

El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, ha utilizado la red social de Twitter para expresar su pensar sobre las declaraciones juradas de bienes de los autoridades salientes y entrantes, al igual que de la exigencia de algunos sectores de la sociedad de que los próximos miembros de la Junta Central Electoral sean independientes y sin ninguna corriente política.

Báez expresó que la clase política del país se encuentra en grandes aprietos y “jodidos”, ya que las personas los catalogan como “narcotraficantes fichados”, y que los únicos “serios” eran los comerciantes y periodistas.

Manifestó en su escrito que ahora se tiene la creencia de que los políticos no pueden actuar de forma independiente y que tampoco saben administrar.

“Ahora si nos jodimos, los políticos somos como los narcotraficantes fichados; no podemos ser ricos, no somos serios, no podemos actuar independiente, no podemos bailar, beber, no sabemos administrar, todos somos ladrones. Los únicos 'serios' son los comerciantes” expresó a través de Twitter acompañado de una cara sonriente.

Hace unos días por la misma red social el diputado opinó al respecto de los pedimentos que se han estado realizando sobre que los nuevos miembros que ocuparán la Junta Central Electoral, deben ser personas independiente, que no sean militantes, ni hayan militado recientemente.

Báez fue el diputado que después de ganar la curul en el 2016 año e hizo alarde en las redes sociales de que estaba “armao, bebío y con cuarto”, y que en una ocasión también expresó que no deja su pistola en “ningún lado ni siquiera en el hemiciclo”.

“Prefiero un político con carácter y actitud, que un 'independiente' con compromisos ocultos”, posteó Báez.

Asimismo, afirmó que más que creer en poses, cree en acciones y que el problema en el país radica en que los políticos tradicionales lo hicieron mal en su momento y es una obligación de la nueva generación demostrar que se puede actuar de manera correcta siendo político.

“En los países desarrollados los políticos renuncian por vergüenza en cualquier mal acción. A eso debemos apostar, no a que los políticos no sirven para hacerlo bien”, continuó posteando en Twitter.