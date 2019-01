$!Diputado pide a Amarante que solicite la licencia de Medina y los promotores de la reelección

El diputado oficialista por la circunscripción número dos del exterior, Levis Suriel Gómez, pidió al precandidato presidencial Carlos Amarante Baret que solicite la licencia del presidente Danilo Medina y de los funcionarios que promueven la reelección y que administran fondos públicos.

Suriel Gómez manifestó que quienes no están habilitados constitucionalmente para hacer proselitismo son aquellos que ocupan funciones públicas y administran fondos del Estado, como es el caso del presidente Medina y otros aspirantes a presidenciales.

Calificó de absurda y malsana la petición de Amarante Baret al solicitar que Leonel Fernández tome licencia como presidente del Partido de la Liberación Dominicana hasta que concluya la campaña interna.

El legislador expresó que las declaraciones del también miembro del Comité Político son una muestra clara de la falta de sentido de los danilistas, quienes están empeñados en promover una reelección que no es posible constitucionalmente y que no cuenta con el respaldo de ningún sector en la sociedad dominicana.

“El compañero Amarante tiene que entender que estas discusiones las comenzaron algunos colaboradores del presidente Danilo Medina que no entienden que las reglas del juego hay que respetarlas. Que no entienden que el Presidente en el 2015 repitió unas 20 veces que no se prestaría a mover otra modificación constitucional para postularse, y más allá de eso, fue ese grupito quienes se dieron a la tarea de querer aniquilar moralmente a Leonel Fernández desde el gobierno” dijo Levis.

Suriel recomendó nueva vez al presidente de la República a que no preste atención a los consejos de quienes políticamente no tienen nada que perder y sin embargo él como Jefe de Estado sí.

"El presidente Medina debe entender que es él quien dirige la orquesta. Que el día de mañana cuando se hablen de subperíodos gubernamentales nadie va a recordar el nombre de tal o cual funcionario, sino del presidente de la República, por lo tanto, es a él que le corresponde ponerle un alto a esa situación de la cual será el principal afectado", puntualizó.

Resaltó además, que el presidente Danilo Medina dijo que en el mes de marzo se referiría al tema de la reelección, sin embargo desde ya acciones de su entorno político dejan entrever su posición.

También entiende que Amarante Baret está actuando como una gallareta amaestrada que canta por encargo, lo cual considera como lamentable para un dirigente de su categoría que aspira a ser presidente de la república, y en su propia provincia está por debajo en preferencia electoral de Ranfis Trujillo.