$!Diputado Víctor Suárez agradece la “humildad” de Danilo Medina

“La verdad que yo me sorprendí cuando me llamaron porque yo nunca había visto de todo los que se han ido y no los han llamado. Cuando lo hicieron que me dijeron que no me aceptaban la renuncia y que viniera acá para conversar, de verdad que me hace comprometerme aún más con mi partido y con el liderazgo del presidente Medina, quien ha manejado de manera humilde esta situación”, expresó Suárez.