$!Diputados conocen hoy estado de emergencia con una oposición más reacia que nunca

Si bien la nueva solicitud de extensión del estado de emergencia del Poder Ejecutivo pasó exitosamente en el Senado, su sanción en la Cámara de Diputados (pautada para este miércoles) no será fácil. Posturas evidenciadas este martes vaticinan que, en este hemiciclo, posiblemente, el quinto pedido del presidente de la República no pase, al no contar con el voto favorable de la oposición.

El nuevo estado de excepción solicitado por el mandatario Danilo Medina es de 17 días, tiempo que organizaciones opositoras consideran que no es necesario para combatir el COVID-19, debido a que el gobierno prácticamente “abrió en su totalidad el país” y solo se aplica el toque de queda “a conveniencia del candidato oficial, Gonzalo Castillo”. Se refieren a la “desescalada económica” que aplican las autoridades en cuatro fases.

El último estado de emergencia aprobado al Ejecutivo, el cual vence este 14 de junio, fue muy accidentado en la Cámara Baja, donde se produjeron fuertes enfrentamientos verbales y hasta físicos. En la ocasión, la oposición advirtió que sería el último que contaría con su voto favorable. Fue de 12 días.

Tan pronto el Senado aprobó la solicitud este martes, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (principal opositor), dejó claro que sus legisladores no apoyarán la iniciativa.

“Es muy característico, da mucha pena inclusive, que el día mismo que el Gobierno dominicano manda a este Senado de la República una solicitud para prorrogar el estado de emergencia es cuando más niveles de casos de contagios en la historia de la enfermedad en la República Dominicana, más de 500 casos se han reportado en un solo día, el mismo día que mandan el estado de prórroga (...) por esas y otras razones un estado de emergencia no debe ser concedido más”, adujo durante un turno en la sesión.

Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este y miembro del mismo partido, fue más radical en su oposición a que se que acoja el pedido del Ejecutivo. Llamó a la población a tomar las calles.

“¡NI UN DÍA MÁS! ¡Protégete! y vámonos pa’ la calle. No más cifras oficiales, no más politiquería, no más plazos ni manipulación. Ya está bueno; ¡quite la emergencia y ponga el #CAMBIO !”, manifestó en su cuenta de Twitter @manueljimenezrd.

La Fuerza del Pueblo, partido liderado por el expresidente Leonel Fernández y exmiembro del partido de gobierno, también se pronunció en contra de otra extensión de la prórroga al estado de excepción con que gobierna Medina.

Henry Merán, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y vocero de su bloque de diputados, expresó que la bancada no aprobará la moción al entender que el gobierno “solo la está utilizando para chantajear y manipular a la ciudadanía en procura de ventajas políticas y posicionamiento electoral en favor de su candidato presidencial”.