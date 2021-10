Diputados consideran que si eliminan sus exoneraciones deben aumentarse los salarios

Varios diputados infieren que ningún sector se reúne para bajarse el sueldo, sobre el entendido de que las dos exoneraciones para importar vehículos de motor que reciben forman parte de sus beneficios laborales; que si eliminan esas exoneraciones deberían aumentarse sus salarios y que es injusto que ellos, que son los más “sacrificados”, reciban menos ingresos económicos que funcionarios que “no salen a buscar votos” y ganan hasta 17 salarios anuales y otros pingües beneficios.

El tema fue dialogado por los miembros de la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados e invitados, que expresan que si sus salarios, que rondan entre RD$175,000 y RD$320,000 al mes (sin incentivos), se reducen, quedarían de “rodillas” frente al Estado y sectores empresariales, cuando les ofrezcan dádivas para aprobar algunas iniciativas.

La discusión entre los diputados fue cándida, sobre todo, porque la audiencia se dio libre de la presencia de periodistas.

A continuación los extractos más importantes del acta de la reunión del pasado 4 de octubre, la cual se puede ver completa en nuestra web en su documento oficial:

Elías Báez: Este es un tema caliente que nos ha perseguido durante años. Siempre he planteado que se le ponga un monto a la exoneración dado que los jueces, fiscales, militares, tienen exoneraciones. Por ejemplo, cuando yo fui fiscal, obtuve dos (exoneraciones) de 30,000 dólares. Los procuradores tienen de 60,000 (dólares), los jueces y los funcionarios (del Gobierno central) casi todos tienen exoneraciones de impuestos para exportar (importar) un vehículo. Se ha planteado que se les compre un vehículo, otros que se les den bonos. Si se les compra un vehículo, hay que subir el presupuesto de las cámaras y si se les da un bono también... un cargo al Estado; hay que buscar más dinero... si los demás tienen exoneraciones, los legisladores también tienen que tener una exoneración. ... vemos que terceros compran un Ferrari, compran un vehículo de 20 o 30 millones de pesos cuando a un legislador le dan un millón. O sea, eso hay que pararlo ya.

Félix Castillo Rodríguez: Siempre se ataca como cuerpo o a nivel personal al legislador: el barrilito, exoneraciones, salarios, viáticos, pagos de comisiones. Una parte de la población no está de acuerdo con ese tipo de beneficios marginales y sueldos. Me pregunto si otros, que no tienen que pasar lo que pasa un legislador, y hay funcionarios del Estado que perciben cinco salarios al año... les puedo mencionar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos.

José B. Hernández: Les dan 17 salarios.

Félix A. Castillo: Entonces, ¿no habrá un proyecto para los que perciben 17 salarios? Saber si ese estudio se ha hecho, relativo a los beneficios marginales que reciben funcionarios del BC, de la Superintendencia de Bancos, Aduanas, Superintendencia de Electricidad, Superintendencia de Seguros... Saber si ha sido realizado un estudio vinculado al sector privado. El Estado está dejando de percibir RD$248,000 millones en el último año por exoneraciones... De quitarse eso en el Congreso, a los legisladores habría que aumentarles el presupuesto del Congreso, para tener ese beneficio marginal de un bono, dentro del presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado.

Saury A. Mota Ramírez: ¿Se imaginan una reunión de los médicos planificando disminuirse el sueldo? Yo quiero que alguien me diga a mí un sector que se reúna para planificar disminuir el sueldo, no nos engañemos entre nosotros mismos, como si hubiera periodistas...

Francisco J. Paulino: Yo quisiera que los periodistas se reúnan todos y planifiquen disminuir el sueldo y los regalos que les hacen a las diferentes instituciones donde ellos hacen vida. Aquí nadie nos va a engañar a nosotros, eso es parte del salario de un legislador. Y miren que en mi caso no las he vendido. Pero estoy seguro de que aquí hay compañeros que aspiran a diputados pensando que les daban una exoneración. Era parte del paquete, ¿O no es verdad que parte del paquete del gobernador es que se retira con cinco salarios para su casa durante vida tenga? ... ¿O no es verdad que los paquetes existen en cada una de las instituciones o bloque de periodistas? No lo veamos como que es una cosa que nosotros estamos haciendo ladrones, Ah mira... nosotros estamos reunidos, para disminuirnos el salario, ya nos pasó una vez. Los senadores vinieron y se aumentaron el salario partiendo de eso, oh y los honorables diputados no aprobaron nunca la ley de aumento salarial y nos quedamos con el salario más bajito que ellos, con una ley... y nosotros dizque porque se pensaba que se iba a decir algo... Ahora viene y producto del escarceo que nos tienen los medios de comunicación, se ha hecho una aureola de la actividad que nosotros desarrollamos. Pero lo peor es que nos mantenemos unidos y uno plantea una cosa y otro plantea otra. Y se ve que desde la Cámara no damos una respuesta firme y determinante. Ah, pues tenemos miedo; vamos a derogar la ley tal y qué pasó. La ley no la hicimos ninguno de los que estamos aquí. Ahora, tú vienes y dices, mira hay un país con crisis, magnífico; estoy de acuerdo con eso... Nosotros recibimos (RD$) 2 mil millones de las exoneraciones exentas que nos dan o sea que el Estado se libra de cobrar impuestos por ese dinero, pero el Estado se ahorra y deja de cobrar impuestos por (RD$) 248 mil millones de los empresarios de este país, y la prensa no dice nada.

Saury A. Mota: Del 1.5 de los empresarios de este país.

Francisco J. Paulino: ...cuando el Ejecutivo quiere un préstamo y nos pasa la mano, “mira esto que está aquí”; o cuando quiere que ahora nosotros aprobemos el presupuesto, ahí ustedes están bien. Ahí no nos dicen nada, y durante ese tiempo no nos critican y nosotros como guanajos, aceptamos los tablazos que nos dan. Estamos de acuerdo que nos quiten una exoneración, vamos a transparentar el aumento del salario, tenemos que como legisladores plantear una salida, y decirlo claro y pelado.

José (Bertico) Santana: La exposición del diputado Paulino recoge el sentir de todos los legisladores. Es algo indignante la posición que ha asumido la prensa con relación a nosotros los legisladores.

Saury A. Mota: ¿Cuál es el plan? Cada día echar más lodo al Congreso para debilitarlo y esos poderes económicos, entonces, cuando vengan aquí nos encuentren cada día más de rodillas y se sigan defendiendo y apoyando en los intereses de ellos. Si en verdad se quiere hacer algo serio, esa no es la solución... Vamos ... a pedir los informes que hay, vamos a ver ¿dónde es que está el dinero? Y de manera responsable, vamos a quitarle la máscara a esta comedia y decir: “Esto es lo que hay”, y llamar a la prensa. Entonces, cuando usted les llame a todos ellos... para escucharlo, para buscar una solución integral de todo, no va a haber solución y se armará un gallinero por no haber ninguna solución, diciendo que esa no es... porque luego de eso, porque aquí siempre... Vamos ampliamente a ver cuáles son los beneficios de todos los sectores y vamos a hacer algo integral en función de eso.

... Aquí se aprueban préstamos que dicen los industriales: “Mira, yo voy a coger esto pero arréglame esto, coge 30 millones, para que me arregle todo alrededor”; les voy a coger cinco, después que usted arregle todo con el dinero del Estado... va a valer cien y el Estado lo hace y nosotros aprobamos los préstamos aquí, y cuando llegan estamos de rodillas por una razón o por otra, por todo lo que llega; y nos tiramos fotos y toda la cosa... y aquí nadie ejecuta presupuesto.

Aquí nadie tiene a nadie en nómina, porque no ejecutamos presupuestos. Entonces, no tenemos quien nos defienda.

Héctor (Pirrín) Féliz: Este tema es recurrente... el primer millón de pesos que se encuentran para pagar gastos de campaña es de la exoneración. Es para pagar o van al instituto a buscarlo o la ceden. No quitemos de ese bono, en eso no vamos a estar de acuerdo. Estoy de acuerdo que está bien que el Gobierno... que en esta situación se le aumente el presupuesto, en esos dos periodos a la Cámara de Diputados, y se les dé un bono para retirar esa exoneración, un vehículo o que de una manera u otra tú percibas ese millón y algo de peso de una manera que los otros...

Geraldo A. Concepción: Me identifico con las posiciones de los diputados Paulino y Mota Ramírez. Ese tema no es de discusión en una simple mesa, es un tema bastante serio que afecta no a los bloques aquí en la Cámara, es al cuerpo. Es al cuerpo y allá afuera... lo que están diciendo es que somos un grupo de vagos, narcotraficantes, ladrones y venir nosotros y sentarnos aquí de manera sana y para darle una contesta a ellos, despojarnos de este beneficio, que todos sabemos lo que cuesta y lo que nos cuesta a nosotros admitir que realmente somos unos vagos y unos ladrones. Eso va a tener consecuencias que nosotros no nos podemos imaginar. Estoy de acuerdo con que se haga una revisión de todas las excepciones fiscales que hay en el Gobierno, en el Estado, para que enfrentemos esto con seriedad y que en el caso específico de nosotros los diputados, estoy de acuerdo con el bono. Un bono lo que representaría, no representaría más de 300 millones de pesos para la Cámara de Diputados. Está en juego la dignidad de nosotros y ahí hay muchos, esos charlatanes que nos están criticando... Desafío a cualquiera que revisemos mi vida de trabajo y personal, con cualquiera de ellos para ver si soy más ladrón que ellos, o soy más vago, más sinvergüenza o más charlatán que ellos... Los que nos están criticando a en sentido general son los verdaderos ladrones porque la mayoría de esos periodistas está como sanguijuela del Estado...

Dorina Rodríguez: Me uno a lo que dijo el honorable Castillo, Paulino, Sauri y Gerardo. Tenemos que empezar a utilizar nuestro rol de fiscalizar, porque no creo que aquí haya una persona más sacrificada que un diputado... para también ser los más desacreditados. Es hora de que el país empiece a ver cuáles son los reales beneficiados del Estado. Ahí están las ARS, el año pasado se murió mucha gente por oxígeno, pero las ARS se ganaron más de cuatro mil millones de pesos y ellos son los decentes. Nosotros podríamos asumirlo como Comisión de Hacienda, el rol de fiscalizar, ¿quién es que se está quedando con el dinero de este país? Y así como los empresarios tienen dinero, para tener campaña desacreditándonos, nosotros vamos a hacer serrucho a poner en la prensa o crear con el poder y la gente que tenemos, dónde y quién es que recibe todos los beneficios, porque no es justo que un ministro que no salió a buscar un voto, tenga 10 veces los beneficios que tengo yo y ahora soy la ladrona.

Rafaela Alburquerque: No estoy de acuerdo con que en este momento se escogiera para este proyecto de ley, de un vivo y puede estar aquí y no me importa que vino y lo puso para ganar punto político. Lo felicito... pero su habilidad puede que perjudique este Congreso. Puede que tú no necesites la doble exoneración... pero yo la necesito y la necesitan otros. Entonces, poner este tema ahora viene siendo, dándole la razón a unos tipos que han ido al Tribunal Constitucional, unos tipos que tienen menos moral que todos los que estamos aquí sentados, fueron al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional una ley de la doble exoneración... Los que queremos que nos digan que somos buenos, vamos a aprobar esta ley de mi querido hermano, que no lo hizo de mala fe, sino buscándosela, pero ese sonido afecta al Congreso Nacional entero. Mi opinión, muy respetuosa... es que este proyecto no se conozca ahora, no lo toquemos ahora, porque si lo hacemos estamos colaborando con los detractores del Congreso. Estaríamos dándole fuerza al Tribunal Constitucional para que falle a favor de que la ley la declaren... Entonces te lo pido y se lo pido... Este es un momento histórico del país, porque este es un momento donde se les está echando fango a todas las instituciones, no sabemos con qué fin... No debemos tocar este tema ahora, y yo estoy defendiendo en la televisión y en todos los lados la doble exoneración, porque he sido beneficiaría de ella y he resuelto mi problema con ella cuando lo he tenido. No soy más papista que el papa, ni voy a privar en más moralista que todos los morales. No, no, si eso es corrupción yo soy corrupta, pero quiero mi exoneración.

Bolívar (El Bolí) Valera: Nunca había estado en un sitio donde se trabaje tanto, haya tanta gente seria y sea tan poco reconocida como en la Cámara de Diputados y se gane tan poco, es lo primero... Estoy de acuerdo con lo que dijo Castillo Rodríguez, se debe someter a un amplio estudio todas las exoneraciones del país, que la gente sepa y cambie el discurso que todo lo malo de los diputados... En el momento, que primero la gente sepa que todo el que recibe exenciones y exoneraciones, se va a armar un berenjenal. Yo de verdad fui beneficiado de una exoneración, yo las defiendo, porque entiendo que para nosotros es más fácil aquí que para los que viven en el interior. Hacemos lo que dijo Castillo Rodríguez y el otro compañero, un informe y vamos a quitárnosla todos y ahí se acaba el tema.

José (Bertico) Santana: Quiero que me pongan atención, para que tomemos una decisión al respecto, que doña Lila Alburquerque tiene una propuesta, que no discutamos ahora el tema y que lo dejemos sobre la mesa. Y hay una propuesta: que se haga un estudio ponderado de las exenciones fiscales...

Rafaela Alburquerque: Y yo me voy más lejos todavía, con lo que ellos proponían, creo que debemos de pedir todas las exoneraciones que le tocan a cada institución... Cuando tengamos todas las exenciones y todas las exoneraciones en espacios pagados, vamos a publicar “todas estas gentes reciben exenciones”, cuando se quiten todas, quitamos estas.

Francisco J. Paulino: ...Oigan bien, se ha hablado del gran beneficio que tienen los diputados y del gran sacrificio que tiene el Estado por concepto de no recibir ingresos por importaciones de vehículos de lujo, que son exonerados a los diputados por las atribuciones que tiene la ley que nos beneficia a nosotros, verdad. Okey, se supone que eso es un sacrificio fiscal, que no está dentro del marco, y Frank que me corrija, él sabe de eso, del impuesto impositivo, si no ingresan, son ingresos... Si el Estado no los recibe, porque están exentos de impuestos, es un sacrificio fiscal, verdad.

José (Bertico) Santana: Ahí voy, es un sacrificio fiscal, no es un gasto; creo que debemos de hacer en adición a lo que están planteando. Que el Ministerio de Hacienda... nos diga a nosotros cuál es la proyección de ingresos que tiene el Estado por concepto de importación de esos vehículos, porque tengo que ver un sacrificio fiscal, por concepto a las exoneraciones de los mismos.

Francisco J. Paulino: La propuesta que estoy haciendo es sencilla... Primero, es dejar sobre la mesa este proyecto y que aprobemos enviarle una comunicación al Departamento de Exoneraciones, del Ministerio de Hacienda, para que nos den la información respecto al monto de exenciones fiscales y de exoneraciones por institución. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿cuánto les dan a los guardias? Al Ministerio Público, ¿cuánto le dan? A Relaciones Exteriores. Escuchen esto, hasta a los peloteros les dan exoneraciones. Esa propuesta es para las dos vertientes. Ahora vamos a votar que se quede sobre la mesa y segundo, elaborar la comunicación al Ministerio de Hacienda.

José (Bertico) Santana: Frank está formulando una propuesta de dejarlo sobre la mesa. Todos estamos de acuerdo a unanimidad. Quiero dejar claro que me rijo por la mayoría, el nosotros querer justificar lo que tenemos, actuando en contra de lo que tienen, no sería lo más correcto, porque van a decir que nosotros... Con golpear no, con transparentar todo... ¿ustedes me están entendiendo?.. Cuando hablo que existen y los medios de comunicaciones dicen que el Estado se sacrifica contando miles de millones, por concepto de importaciones, por concepto de los vehículos de los diputados y de los senadores ¡Pero ven acá! ¿Y quién le ha dicho al Estado o donde tiene el Estado previsto que Venturi es un vehículo..., que lo van a traer si no hay exoneraciones? Que un Ferrari u otro vehículo, los van a traer sin exoneraciones cuantificables. Por el contrario, se puede hacer un ejercicio del punto de vista fiscal de los beneficios que recibe el Estado, después que el vehículo está aquí, porque se pagan muchísimas cosas después que el vehículo está... Y me adhiero a lo que planteaban muchos, porque cualquier secretario o directores del Estado tiene esos beneficios, además de pagarles colegios, universidades, 17 salarios, vehículos asignados, pasaportes diplomáticos. Lo que nosotros no tenemos, ellos sí lo tienen.

César (Tonty) Rutinel: El que tenga miedo, que se vaya, Bertico. Tienen que darnos una relación de todas las instituciones que no pagan impuestos y que el Gobierno les exonera. Esa es la respuesta que le estaremos dando a la prensa... Entonces, vamos a someter las dos propuestas, sométalas, por favor.

José (Bertico) Santana: Vamos, no tengo miedo. Lo primero es dejarlo sobre la mesa a unanimidad, hasta el proponente votó. Solicitar en la segunda propuesta que se nos envíe un desglose... Vamos a hacer una solicitud al Ministerio de Hacienda, para que en un plazo no mayor de una semana, nos remitan aquí cuál es el volumen de sacrifico fiscal que tiene el Estado, por concepto de importaciones y de exenciones fiscales que tienen registrado en el Ministerio de Hacienda.

Francisco J. Paulino: Quiero que se obtenga asimismo, el monto total de las exoneraciones fiscales que reciben todos los sectores y, lo segundo, quiénes reciben exoneraciones de vehículos: son dos temas. Espérense, es que dije exenciones fiscales, es una cosa, y las exoneraciones de vehículos es otra cosa; y el pago de impuestos es otra.

José (Bertico) Santana: ... Frank para que tú y Rafael lo vean, escuchen por favor, Alburquerque fue embajadora ante el ministro consejero, puede traer un carro exonerado un ministro consejero... puede traer un carro y cualquier carro que él traiga es exonerado.

Rafaela (Lila) Alburquerque: Pero no el ministro consejero solo.