$!Diputados defienden trabajo de la Comisión de justicia en el Código Penal

Luego de que los senadores Antonio Taveras Guzmán y Faride Raful tronaran este lunes en contra de algunas incongruencias dentro del Código Penal que fue trabajado en la Cámara de Diputados, legisladores de la Comisión de Justicia de esa cámara legislativa defendieron el trabajo que realizaron y exhortaron al Senado a que el mismo sea aprobado.

El diputado Alexis Jiménez, quien preside la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados, indicó que los senadores tienen la bola en la cancha por lo que ellos deberán realizar el trabajo que consideren necesario al igual que ellos hicieron cuando estudiaban la iniciativa.

“Hoy lo importante es que no tenemos un código penal, que el sicariato no se está combatiendo, que los crímenes contra las cosas públicas, contra la corrupción prácticamente tienen penas endebles”, destacó Jiménez.

Explicó que el Código Penal puede ser aprobado y tiene un tiempo de un año para realizarle cualquier modificación y escuchar más propuestas.

Por su lado, el diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, dijo que la comisión del Senado es soberana y puede tomar cualquier decisión ya que escucharon a diversos sectores en torno al Código Penal.

Instó a los senadores que no estén de acuerdo con el informe favorable que esa comisión decidió presentar, a rendir un informe disidente y plasmar aquello con lo que no está de acuerdo, porque ese es su criterio.

El diputado criticó el hecho de que algunos senadores se hayan referido al Código Penal como uno “improvisado” y “fracasado”.

“De ahí a decir que lo que ha llegado al Senado es un código improvisado desde la Cámara de Diputados, no sólo me llama improvisado a mi, sino, a 14 miembros que me acompañan a nuestro asesor en temas constitucionales y a Finjus”, dijo el legislador.

En tanto que el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, quien también fue parte de la comisión donde se estudió el CP, señaló que no hay justificación para no entregar un ordenamiento jurídico en materia penal al país por lo que exhortó a los senadores a dejar atrás las excusas y que rindan un informe favorable de una vez y por todas a la iniciativa.

“Todas las cosas están sujeta a revisión, que se apruebe el código y si al final una o dos cosas son sujetas a revisión se somete la misma ya en esos aspectos, pero se tiene un Código Penal en su gran mayoría aplicable a los tiempos”, dijo Amado Díaz.

Manifestó que los ordenamientos jurídicos no están para complacer peticiones, sino para ser aplicado en sentido general.

Aunque algunos miembros de la comisión defienden su trabajo a la pieza legislativa y entienden que los senadores deben rendir un informe favorable y aprobar el código, otros legisladores se mostraron a favor de que la pieza sea estudiada a profundidad y se tomen en consideración las observaciones de las instancias que han sido escuchados.

En ese sentido, el diputado Dionicio Rodríguez Restituyo, instó a los senadores a que antes de aprobar el código se escuche al canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez con relación a unas tipificaciones que deben integrarse al Código Penal como los acuerdos en el país en términos de los derechos humanos.