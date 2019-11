$!Diputados reclaman a los partidos aplicar la cuota de la juventud

Recordaron que a pesar de que la población joven representa el 63% de los dominicanos y un 40% del padrón electoral, en el Congreso Nacional tan sólo hay un 3% de ese segmento poblacional.

Asimismo, pidieron a la Junta Central Electoral no admitir listas de ninguna organización que violente esta medida de acuerdo a las leyes electorales y a los propios reglamentos dictados por el órgano comicial.

Resaltaron que la normativa establece de manera clara que en los casos en que no se cumpliera con esta obligación, la institución electoral devolverá dicha lista al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, “para que en un plazo no mayor de 72 horas cumpla con lo dispuesto. “De lo contrario, no se aceptarán las listas de candidaturas para cargo de la propuesta nacional y declarará desierta la presentación de candidatos por el partido, agrupación o movimiento político en esa demarcación, dijeron.