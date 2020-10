$!Diputados recomiendan cierre definitivo estación Coopegas tras explosión que causó 12 muertes

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles a unanimidad un informe en el que se solicita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, cancelar el permiso de operatividad y cierre definitivo de la estación de gas que explotó en Licey al Medio, Santiago, donde 12 personas perdieron la vida.

La decisión fue tomada luego que una comisión especial rindiera un informe, tras realizar un descenso hasta la localidad para contactar los acontecimientos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, lamentó lo ocurrido. “Yo quiero resaltar que los mismos directivos de la cooperativa, porque esta planta no es de un particular, sino de una empresa cooperativa, ellos mismos han dicho que esa planta no puede continuar funcionando ahí”, manifestó Pacheco.

Por lo tanto recomendó aprobar el informe rendido por la comisión especial presidida por el diputado Darío Zapata.

Indicó que una vez aprobada la recomendación, se procederá a enviar una comunicación al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a las demás instituciones correspondientes.

“Además, nosotros nos habíamos comprometido a hablar con algunas de las autoridades del Poder Ejecutivo y en el día de hoy una comisión de diputados se reunirá con el presidente Luís Abinader, por lo que pido que esta comisión solicite al presidente lo que nos pidieron en Santiago”, puntualizó Pacheco.

La comisión que viajó a Licey al Medio estuvo presidida por el diputado Darío Zapata, presidente de la comisión de Industria, comercio y Mipynes de la Cámara e integrada por todos los diputados de Santiago.