$!Diputados sobre eliminar exoneraciones: critican a senadores y creen éstos actúan por chantaje y rabieta

Mientras los diputados cuestionan a senadores por actuar con “chantaje” y rabieta”, los senadores insisten en seguir su curso con la aprobación de un proyecto de ley que busca eliminar exoneraciones y otros incentivos consignados en 39 leyes.

El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, consideró como un “chantaje” el proyecto de ley presentado por un grupo de senadores, en su mayoría miembros del partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM).

Argumentó que “me llama poderosamente la atención que senadores, en su mayoría del PRM, que están pretendiendo poner como excusa la eliminación de todas las exenciones, de todos los sectores a cambio de discutir los supuestos privilegios del Congreso”.

Agregó que eso “nos pone en una situación de chantaje. Quitamos esto pero a cambio de esto”.

Consideró que una decisión esa envergadura debe ser analizada minuciosamente y no de forma abrupta ante los cuestionamientos que han recibido los legisladores.

En tanto que el diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, consideró una “rabieta” la respuesta de los senadores en el día de ayer, antes de que un programa de investigación periodística diera a conocer los malos manejos que realizan los senadores al Fondo de Asistencia Social o Barrilito.

“Si ustedes se fijan los 29 senadores que ellos ponen firmando, aunque no firman todos, son los que reciben el Barrilito”, recordó.

Indicó que los tres senadores que de forma responsable renunciaron a ese beneficio no figuran entre los proponentes ni tampoco fueron invitados ni informados sobre esa iniciativa. Se refirió a los senadores Eduardo Estrella, Antonio Taveras y Faride Raful.

Rodríguez cuestionó ese privilegio irritante que considera la población rechazada.

“Me parece irresponsable porque un estadista no actúa de esa forma. Aquí se están planteando la derogación de muchísimas leyes sin la debida ponderación. Leyes que fueron el resultado de amplios procesos de consenso y que significan un avance en muchos aspectos distintos. La reacción no debe de ser esa. Eso me parece una rabieta que no es sincera”, analizó.

Lo aprobarían de urgencia

Al respecto, los senadores Dionis Sánchez, vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo e Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del PLD insistieron en que esta tarde, a las 2:00, en el Pleno del Senado conocer el proyecto de ley que dieron a conocer ayer, que busca eliminar todas las exoneraciones, exenciones y otros incentivos establecidos en 39 leyes.

Sánchez adelantó que el referido proyecto de ley será conocido esta tarde, declarado de urgencia y aprobado en primera lectura.

Ante las críticas de los diputados de que esa iniciativa es producto del chantaje y una rabieta dijo que no tenía ningún comentario.

También, expresó que espera que el presidente Luis Abinader diga en el discurso que tiene previsto realizar mañana que no habrá una reforma fiscal debido a que las circunstancias no son favorables.

En tanto que Yvan Lorenzo aseguró que el tema de la reforma fiscal está resuelto con la propuesta que asegura la presentaran 29 senadores.

Precisó que han invitado al empresariado nacional a que todos los sectores hagan un sacrificio para enfrentar el momento difícil que enfrenta el país.

“Hemos dado el primer paso de avance, con la iniciativa que hemos presentando el día, esperemos que se apruebe en dos lecturas consecutivas y que sea declarada de urgencia”, expresó.

Agregó que “más adelante” cuando se apruebe esa iniciativa que presentaran estarían sometiendo una resolución para eliminar el denominado “barrilito”.

“Ninguno de los senadores somos chantajistas. Somos hombres y mujeres honestos que representamos al país que no reaccionamos por chantaje. No tenemos nada que esconder. Lo único que el país requiere de hombres y mujeres que se puedan sacrificar en algo como esto”, argumentó.

También, alegó que la iniciativa que busca modificar 39 leyes fue debidamente estudiada y ponderada con el objetivo de favorecer a una inmensa mayoría.