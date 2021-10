$!Dirigentes del PRM aseguran Abinader es el presidente “más transparente”

La dirección municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Oeste (SDO) manifestó este domingo que el presidente Luis Abinader está dando muestra con hechos que es el mandatario más transparente que ha tenido la República Dominicana.

Estimó, además, que los cuestionamientos del Partido de la Liberación Dominicana sobre su declaración jurada de patrimonio no son más que “política barata” para distraer la atención de los casos de corrupción que involucran a dirigentes de su partido.

Radhamés González, dirigente político del PRM y director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), dijo, a través de una nota de prensa, que la honestidad del presidente Abinader no está en cuestionamiento, debido a que la ciudadanía sabe la procedencia de su patrimonio, sin embargo, señaló que la reputación y la imagen del partido morado si lo está, por los diferentes casos de corrupción y estafa al Estado que se ventilan en la justicia dominicana, donde están detenidos algunos de sus funcionarios.

“El PLD antes de hablar de transparencia debe pedirle perdón a Dios ya que por décadas ha practicado una política en contra de los intereses de la nación, donde nunca, después de la Era de Trujillo, un partido ha exhibido niveles de corrupción tan alto”, señaló González en el documento.

De su lado el presidente del PRM en Santo Domingo Oeste, Francisco Campusano, expresó que el PLD no acepta el reto que le hizo la alta dirigencia de su partido de someterse a una investigación patrimonial internacional realizada por una “Comisión especializada de la Organización de Naciones Unidas y Transparencia Internacional”, debido a que no tiene calidad moral, y que de no aceptarlo, “estarían evidenciando que tienen muchas cosas que ocultar”.

Las declaraciones fueron dadas durante la inauguración de dos nuevos locales, uno ubicado en la zona Ñ por el kilómetro 13 de la Carretera Sánchez, cerca de la Autoridad Portuaria. El otro establecimiento político está por el kilómetro 12, en la avenida Isabela Aguiar próxima al club CAJUQUIS.

En dichas inauguraciones estuvieron presentes Rafael García, Isidro Santo Camilo, Miguel Rodríguez y otros dirigentes perremeístas en SDO.