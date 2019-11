$!Domingo Matías: “Hay un agotamiento profundo hacia los Peña en SDO”

El candidato a alcalde por el municipio Santo Domingo Oeste (SDO), Domingo Matías, asegura que están dadas las condiciones para que en las elecciones municipales de febrero del año próximo la familia Peña salga de la alcaldía de esa circunscripción, debido al agotamiento que perciben los electores hacia gestiones caracterizadas por desaciertos.

Matías, un municipalista consagrado, asesor de organismos nacionales e internacionales en esa materia, asegura tener una radiografía de las necesidades del municipio que no ha podido satisfacer Francisco Peña durante su gestión.

“Las condiciones han cambiado: Existe un nivel de rechazo muy alto hacia éstos, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, y una ruptura de una de las fuerzas políticas que les han apoyado (se refiere al PLD)”, refirió en nota de prensa enviada a Diario Libre el candidato del Frente Amplio.

Matias afirmó que gran parte de la incapacidad de los ayuntamientos para ejecutar obras de impacto social está relacionada con la corrupción y el reparto de los fondos públicos.

“Además, un alcalde tiene que ser un líder que acompañe a la gente en su relación con el gobierno. Si hay un problema de aguas residuales no puede limpiarse las manos y decir eso no me toca, sino que tiene que acompañar a la comunidad a reclamar al gobierno”, explicó.