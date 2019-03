$!Domínguez Brito enciende las redes y debate con Margarita

A lo que Domínguez Brito respondió: “Estimada Doña @Margaritacdf , no es un exabrupto, el mejor aporte que podemos hacerle al país es seguir fortaleciendo el @PLDenlinea en democracia, en ética y en principios. Como lo concibió nuestro líder, el profesor Juan Bosch y como aspira la sociedad”.

“Si hay alguien ecuánime y sopesado a quien conocía es @DominguezBrito. Me extraña tanto este exabrupto. Estamos viviendo tiempos muy violentos que demandan que el liderazgo incentive acciones positivas: ser parte de la solución y de la creación de nuevos espacios de poder”, dijo la vicemandataria.

Para Franklin Almeyda fue “Clara demostración de derrota dentro y con el @PLDenlinea ¡Otro menos! ¿Quién sigue...? ¡El PLD no es el problema, tiene aún respeto y aceptación sobre un 50%, por lo que puede recuperarse! ¡Dominguez Brito atrévete y apunta para otro lado, no te hagas el loco!”.

Domínguez Brito manifestó que si es necesario quemar 100 gorras lo haría para enviar el mensaje de purificación que se necesita.

“Personalmente voy a luchar por eso que creo y si hay que quemar una y quemar 100 pues el fuego también purifica y que ese fuego purificado también nos permita como el ave fénix seguir hacia adelante”, dijo.

“Yo no quiero hipocresía ni sepulcros blanqueados... nosotros tuvimos un secretario de organización acusado de lavado, un secretario de finanzas acusado de lavado y fui yo que tuve que pedir formalmente la destitución”, argumentó.

Dijo que en el PLD hay personas que tienen como su norte la indiferencia y la obtención de riqueza como meta, para lo que no fue creada esa organización política.

“Hay personas que me han dicho ‘quemaste un símbolo del partido’ y yo he dicho no, lo que estoy haciendo es que ese símbolo de ese color morado y esa estrella amarilla brille nuevo y reluciente para que verdaderamente sea guía”, expresó.