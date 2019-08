$!Domínguez Brito: “Propongo una ley sobre Patrimonio para que toda vivienda abandonada tenga multas inmediatas”

¿Qué tiene la Zona Colonial de Santo Domingo que todos la sueñan, para la que todos los políticos tienen un plan? Francisco Domínguez Brito es precandidato a la presidencia de la República por el PLD. Y entre sus propuestas, algunas están directamente dirigidas a la vieja ciudad dominicana.

¿Qué le ha movido a presentar un plan para la Zona?

Es algo que tiene tanto valor en mí y para muchas personas... No veo sólo a la Zona Colonial, veo también a Ciudad Nueva con la Zona Colonial como un todo, como un mismo espacio. Creo que -al igual que yo tanta gente también- la Ciudad Colonial es un espacio de fantasía donde se conjuga no solamente la piedra, esas edificaciones. Es algo que va ligado a la hospitalidad del dominicano y a esa alegría del dominicano. Unificando esa alegría y hospitalidad con toda esa historia que viene desde su fundación se puede hacer de Ciudad Nueva y de Zona Colonial un mundo mágico para los dominicanos pero también para todas las personas del planeta que quieran conocer algo inigualable.

El Congreso ya aprobó el préstamo del BID para la segunda etapa del Plan de puesta en valor de la Zona. ¿Cuál es su visión?

El préstamo es importante, aunque personalmente tengo una visión un poco más tradicional. Estoy abogando por que tanto en Ciudad Nueva como en la Zona Colonial podamos agrandar las aceras. Si no hay las condiciones para caminar, la Ciudad Colonial pierde su sentido. Ese préstamo tiene que contemplar el tema de las aguas residuales, no solamente por el río Ozama, sino para lo que implica en la renovación de la playa de Guibia y la remodelación de Montesinos.

Ese mismo préstamo debe servir para soterrar la totalidad de las alambradas tanto eléctricas como de telefonía de toda la Zona Colonial y de toda Ciudad Nueva, esos postes que están en medio de las aceras y que afean y es una contaminación visual enorme. A mí me gustaría una Zona Colonial que podamos llenar de trinitarias, gri gri y de algunas fuentes de agua que pueda dar sensación de frescor, el verde, el agua, las flores... creo que son elementos muy importantes para la zona Colonial. (I.A).

Un apartado de esta segunda parte del préstamo está dirigido a las mejoras de las viviendas y a la infraestructura de la habitabilidad. ¿Qué tiene para decirnos sobre eso?



Yo propongo una ley sobre Patrimonio que implique que toda vivienda o edificación abandonada tendrá multas inmediatas; para mí eso es fundamental. La Zona Colonial también ha aumentado el valor de los inmuebles, pero en una zona pequeña; hay otras que se sienten excluidas, hay zonas hermosas que todavía vemos como la “parte atrás“, como algo oscuro. Por eso digo que Ciudad Colonial y Ciudad Nueva tienen que ser un solo cuerpo que democratice la participación de las personas tanto en viviendas como en el negocio. Planteo esta necesidad, una nueva ley que establezca claramente las regulaciones sobre el patrimonio tanto en materia de propiedad, de mantenimiento y también en todo el régimen de inquilinato.

La Zona se ha convertido en el centro de convenciones natural de la ciudad. Primero fue Dominicana Moda, la Feria del Libro...Hay que pensar en infraestructuras, en parqueos.

Un parqueo no es rentable en República Dominicana si no hay una serie de estímulos. Planteo la eliminación de los impuestos a nivel total, ya que es una zona turística, al igual que se benefician todos los hoteles de Punta Cana y Puerto Plata. Es una propuesta para todo el país, todo el gran Santo Domingo. Ni ITBIS, ni renta. Todo lo que se dedica al negocio de parqueos tiene que ser exonerado. Ahora, en la Zona Colonial tiene que existir una planificación, hay que elegir los lugares. Si hay infraestructura, inmuebles que no tienen un valor histórico, que puedan ser convertidos en zonas de estacionamientos, hacerlos ahí. Hay otras fórmulas: se pueden hacer debajo de algunos parques o de algunas infraestructuras.

Yo estoy planteando la eliminación del muelle de carga, estoy planteando que esa edificación grande se haga lo mismo que hizo en La Habana: se convirtió esa misma infraestructura en un centro de artesanía. Pero también que esa vía sea de fácil manejo del peatón, donde yo pueda perfectamente tener acceso a todo lo que es alrededor del río y también tener acceso a la Zona Colonial.

Dijo en una ocasión que la pasión por la Zona Colonial había entrado vía Casa de Teatro...

La grandeza de la Zona Colonial es algo mágico, es como si la encontraras en una película de fantasía positiva, por eso Casa de Teatro es la vibración de algo que tú sientes, que vives, que sueñas, que acumulas experiencias de vida y que te dan deseos de vivir. Si hay algo bonito... yo creo que lo más bonito que tiene Freddy Ginebra, es su personalidad. Él puede estar triste, pero él quiere que todo el mundo sea feliz y él puede estar destruido pero lucha para que el otro viva la alegría y la felicidad. ¿Y por qué no transmitir eso, hacer un área que refleje lo mejor de nosotros los dominicanos para nosotros mismos y para la gente que vive fuera?

Es la zona cultural por derecho propio...

Pienso en impulsar la llamada economía naranja, la de la creatividad. Dentro de este proyecto de Zona Colonial y Ciudad Nueva, para mí sería muy importante que si hay un grupo de teatro que quiere adquirir un inmueble en la Zona Colonial o Ciudad Nueva para hacer un pequeño salón de teatro, pues que yo le pueda prestar a 30 años, con las tasas de intereses fijas, que sean mínimas pero que puedan tenerlo. Si hay algún grupo o una escuela de pintura y quiere adquirir un inmueble, pues que hagamos lo mismo, si tenemos que dar y además del financiamiento y acompañamiento para establecer la compañía e incorporarla, registrar el nombre y que los primeros años también una asesoría financiera con todo este tema tributario pues lo vamos a hacer.

Pero la idea es que la zona Colonial y Ciudad Nueva se conviertan en un centro donde la música, las artes en sentido general, sean algo intrínseco de la misma zona.

Tampoco recomiendan que los centros históricos se conviertan en parques temáticos. Debe ser habitado, la Zona Colonial como lugar en el que la gente quiera vivir.

Si, pero la Zona Colonial es también para los que no podemos ser vecinos, es de todos. Creemos que Zona Colonial no es solo el espacio de las Damas hasta Isabel La Católica, estoy hablando de un espacio más amplio. Estoy hablando de aumentar el perímetro casi hasta la Avenida Mella. En estos días la caminé y me sentí impresionado. Yo no la conocía a plenitud. Estoy hablando de que Ciudad Nueva sea parte a ver si se resuelve el tema de las aguas residuales, que tendrá que ser una meta de este préstamo. Que pongamos arenas blancas a Guibia y Montesinos, como lo hicimos en muchas playas. Si controlamos la contaminación y hacemos de esas dos playas, playas accesibles con una buena cantidad arena hasta el borde marino, entonces nosotros podemos tener nuevos espacios, medioambientalmente sostenibles. Es importante el orden y la regulación fundamental también. (IA)